Video Desio in Luce: parte la mappatura del commercio di vicinato per contrastare la desertificazione

Desio in Luce. Come contrastare la desertificazione commerciale del centro città ma non solo, in un contesto nel quale i negozi di vicinato si trovano di fronte a nuove e inedite difficoltà. La giunta Gargiulo con l’assessore ad Attività Produttive e Commercio Samantha Baldo ha messo in campo il piano di intervento per monitorare e poi intervenire sul commercio di vicinato. Entro qualche giorno partirà la mappatura dei negozi aperti e chiusi, della tipologia merceologica, da quanto tempo sono aperti e segnatamente da quanto tempo sono chiusi e perché. Se non ci sono offerte o le condizioni anche fiscali fanno preferire la chiusura ai proprietari. Entro primavera la mappa con le zone calde della città, sarà disponibile. Dopodichè il Comune metterà in campo tutte le azioni di incentivo e promozione e sviluppo anche in collaborazione con le associazioni del territorio.