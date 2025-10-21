Video Desio: Brianza Sicura inaugura la nuova sede strappata al crimine

Sabato mattina il Comune di Desio ha inaugurato ufficialmente la sede di Brianza Sicura, base cittadina dell’associazione brianzola specializzata in politiche anti mafia, all’interno della villa di via Prati 52 sequestrata a una delle famiglie storiche della criminalità organizzata desiana per le conseguenze di questioni con il fisco. L’edificio che dà anche spazio alle attività di altre associazioni del territorio, è intitolato a Michele Camillo Costa, giornalista antimafia del territorio. Presenti le autorità cittadine, gli eredi di Costa e il vice questore di Monza Luca Scolamiero.