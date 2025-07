Video Croce rossa di Lentate sul Seveso in festa: 20 anni e gradimento sempre al top

Un fine settimana di festa per la Croce Rossa di Lentate sul Seveso, che per questa 20esima edizione si trasferisce presso la propria sede di via Garibaldi causa lavori della casa di comunità. L’idea è quella di tornare quanto prima nella vecchia sede, sebbene i lentatesi e le famiglie abbiano ancora eletto in massa la festa di via Garibaldi come loro meta privilegiata fin dalla prima serata fatta di musica, ottimi piatti a cura dello staff delle cucine, birra di qualità e possibilità di asporto sia per i dolci che per le altre specialità dei cuochi. Con il sostegno e la presenza della sindaca Ferrari e del vice sindaco Boffi, che con la Cri lentatese già pensano alle iniziative del prossimo autunno.