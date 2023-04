Video Con l’ex sindaco di Aicurzio un manipolo di brianzoli al Natale di Roma

Il Natale di Roma, la settimana di eventi dedicati all’anniversario della fondazione della città eterna anche quest’anno ha avuto un importante contributo della Brianza. Un manipolo di brianzoli capitanato da Gianmarino Colnago, ex sindaco di Aicurzio e che da anni fa la parte di Mecenate nella rappresentazione del corteo storico, ha raggiunto Roma per prendere parte a questa edizione che ha visto la presenza di figuranti e appassionati da decine di paesi di tutta Europa. Migliaia gli spettatori assiepati per assistere agli spettacoli, musicali e non e fermi lungo il percorso. Insieme a Colnago, dal Circo Massimo al Colossero e poi di nuovo a via dei Cerchi, ha marciato anche Guido Crisanti, laziale trapiantato in Brianza e come spettatore, l’assessore alla Cultura di Bernareggio, Stefano Crippa. E chissà quanti altri lombardi scesi a Roma per celebrare il 2776esimo compleanno della capitale.