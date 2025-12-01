Video Carabinieri: sequestro di 348 kg di hashish e quattro arresti, il video dell’operazione

Il sospetto è partito da un tir con targa spagnola, monitorato dai carabinieri della compagnia di Milano Duomo fino alla provincia di Bergamo. Qua, nella serata del 25 novembre,i militari hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due bergamaschi, un palermitano e un uomo di nazionalità spagnola, rispettivamente di 28, 32, 29 e 54 anni.

Stavano scaricando 10 borsoni dal mezzo, all’interno di un capannone: c’erano in tutto 258 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno e termosigillati.

Nel corso degli accertamenti nelle abitazioni degli indagati, a casa del 28enne sono stati ritrovati altri 86 chili di hashish termosigillati e nascosti in un congelatore, materiale per il confezionamento, 2 pistole cariche con matricola abrasa, munizioni vario e materiale riconducibile ad altri reati, tra cui t-shirt con la scritta “polizia”, un paio di manette, una maschera.

In un altro congelatore a casa del 29enne invece altri 4 chilogrammi di sostanza stupefacente. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 348 chilogrammi di hashish.