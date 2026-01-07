Video Befana del Motociclista 2026 a Monza: festa e solidarietà

Più di 500 centauri in sella alla propria moto, debitamente agghindata per l’occasione, si sono dati appuntamento in piazza Trento Trieste, a Monza, per la trentatreesima edizione della Befana del motociclista promossa dal Motoclub di Monza.

Un evento che è ormai tradizione all’insegna della curiosità e dell’originalità, tra befane dal naso adunco e re magi fastosamente vestiti. Protagonista dell’evento, ancora una volta, la solidarietà. Ad aprire il corteo c’era infatti il mezzo con i doni e i dolci da consegnare ai bambini più fragili della città, ospitati all’istituto Mamma Rita e alla Cascina Cantalupo. La mattinata, avvolta da un freddo pungente, si è aperta con la benedizione impartita dall’arciprete, monsignor Marino Mosconi e dal saluto del sindaco e motociclista, Paolo Pilotto.