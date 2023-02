Video A Monza una biblioteca in carcere per i figli dei detenuti

Taglio del nastro a Monza, nella casa circondariale di via Sanquirico, per un progetto innovativo: una biblioteca per i bambini, cioè i figli dei detenuti nel caso specifico. Uno spazio di accoglienza pensato e sostenuto da Fidapa Modoetia Corona Ferrea, Inner Wheel e dal Soroptimist club che è stato inaugurato con una festa in questi giorni: “Un bell’esempio – dicono tra l’altro – di come i club possono lavorare in sinergia”. “Ricreare un ambiente che sia meno impattante per i bambini e le famiglie – dice la direttrice del carcere, Maria Pitaniello – e che sia meno impattante per affrontare il colloquio è assolutamente necessario”.