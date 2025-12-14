Video A Limbiate l’ultimo saluto a Enrico Celeghin, motore di PizzAut

Un mare di folla ha salutato Enrico Celeghin il creatore e factotum, il vero motore dietro le quinte di PizzAut. Il ristorante interamente gestito da ragazzi con sindromi autistiche, e dai loro genitori e volontari che ha tracciato una strada nuova in Italia per integrazione e possibilità di formazione e lavoro. Le esequie celebrate nella chiesa del centro di Limbiate hanno visto la partecipazione di centinaia di persone dell’associazionismo brianzolo e della Sthal l’azienda dove Enrico lavorava che si è fermata in segno di lutto esattamente come il ristorante monzese per il quale il figlio di Enrico è capocameriere, tutti stretti attorno a Nico Acampora il “frontman” di PizzAut letteralmente sommerso dall’affetto e dalle manifestazioni di cordoglio. «C’è una rabbia giusta che porta a urlare al cielo “Padre perché mi hai abbandonato?” ed è quella legittima per la scomparsa di Enrico il cui dolore è tutto della sua famiglia e della sua altra famiglia quella allargata» ha detto il vescovo Luca Raimondi durante l’omelia.