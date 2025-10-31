Video A Cesano la presentazione del libro di Caio Mussolini

Sala piena, la consigliera regionale di Noi Moderati, Martina Sassoli tra il pubblico in forma privata. E qualche sparuto contestatore all’esterno (munito di cartello inneggiante a piazzale Loreto), in occasione della presentazione del libro “Mussolini e il Fascismo l’altra storia” di Caio Mussolini, discendente diretto del Duce. Primo evento culturale della sezione di Cesano Maderno di Indipendenza, il partito nato da pochi mesi che un mese fa ha inaugurato in via Como 19, prima sezione in Brianza. Per l’occasione Caio Mussolini, pro nipote di “quel” Mussolini, ha illustrato i contenuti del suo libro storico di Edistorie editore, il primo di una trilogia che si pone l’obiettivo di arrivare fino ai fatti della guerra civile pre repubblicana.