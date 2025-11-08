Video Nova Milanese, nido Pollicino sotto la lente: i genitori temono un’emergenza personale

All’asilo nido Pollicino di Nova Milanese non esiste alcuna emergenza di personale. Lo ha detto e lo ha ribadito il sindaco Fabrizio Pagani, in risposta a una interrogazione della Lega, cui si sono aggiunti i Comunisti Italiani del segretario provinciale Domenico Di Modugno e il sindacato Usb, che ha volantinato tra il pubblico della serata, dennunciando il fatto di non avere potuto conferire con i responsabili comunali. Entrambi gli schieramenti di sinistra più la Lega, in queste settimane si sono fatti portavoce della preoccupazione di tanti genitori, presenti lunedì sera tra il pubblico per vedere di fare chiarezza su una situazione che desta apprensione. Il Comune per voce del primo cittadino e della responsabile dottoressa Maria Carmela Mennonna ha tranquillizzato papà e mamme, riferendo che la situazione è dovuta semplicemente a una maternità che sta per essere risolta. Anche l’imminente pensionamento di una insegnante sarà presto rimpiazzato, ad opera di una amministrazione comunale che ogni anno mette in campo quasi 280mila euro per la struttura per l’infanzia di via Togliatti.