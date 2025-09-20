Tiro con l’arco: tutte le medaglie dei club della Brianza

Un folto gruppo di arcieri tesserati a società della Brianza si sono presentati sulle linee di tiro di gare inserite nel ranking con il proposito di raccogliere punti per essere ammessi a manifestazioni con in palio titoli nazionali. Impresa riuscita ad atleti affiliati alle società Arcieri del Borgia, Polisportiva Besanese, Bosco delle Querce Seveso, Burarco Vimercate e Compagnia di Monza e della Brianza che hanno scelto di impegnarsi a Bellusco e a Lardirago.

Tiro con l’arco: i risultati delle gare a Pavia

In quest’ultima località nella gara organizzata dagli Arcieri Certosa di Pavia (paglioni a 25 metri dalle linee di tiro), atleti dell’Asd Arcieri del Borgia Usmate Velate hanno raccolto punti in gare individuali: nell’arco olimpico i senior Caterina Mareghello e Marco Scaccabarozzi si sono classificati al secondo posto. Quest’ultimo inoltre con Nicolò Martino e Gianluca Scaccabarozzi ha conquistato il secondo posto nella prova a squadre.

Tiro con l’arco: i risultati delle gare a Bellusco

Nel Centro sportivo di Bellusco si è invece disputata una gara con i paglioni a 18 metri alla quale erano presenti 111 arcieri. Quelli tesserati alla Polisportiva Besanese hanno vinto, nell’olimpico, medaglie individuali con le junior Camilla Agrati (oro), Greta Ormenese (argento), Sabrina Sala (bronzo) che poi hanno aggiunto l’oro a squadre. Gli atleti della Burarco Vimercate hanno vinto tre medaglie: Francesca Izzi (bronzo, olimpico Cat.allieve), e nel compound da Camilla Brioschi (oro, junior) e Cristian Pomarico (oro, cat.allievi).

Due medaglie hanno premiato le prestazioni di Valerio Ravasi (oro, senior, compound) e di Paolo Nozza (oro, master, arco nudo) entrambi dell’Asd Bosco delle Querce Seveso. Nell’arco nudo protagonisti sono stati gli atleti dell’Arco Monza e Brianza: nei senior Alessia Passoni ha vinto l’oro, Daniela Sangiorgio l’argento e, con Elena Impronti l’oro a squadra; altro oro con la squadra monzese maschile composta da Valerio Montanari, Roberto Pancot, Domenico De Masi.