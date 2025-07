Stelvio Mapei: runners brianzoli alla 21 km in salita, medaglie e piazzamenti

Trasferta impegnativa ma densa di soddisfazioni per numerosi runners brianzoli che hanno gareggiato nella classica gara podistica Stelvio Mapei: 21 chilometri in salita, di fatica e determinazione dalla partenza di Bormio (1225 mt) fino al Passo dello Stelvio (2758 mt). Ad imporsi sotto la pioggia e con temperature rigide, è stato Luca Ronchi, atleta del Team Luciani Sport che ha chiuso in 1h38’23” staccando di 51” Raffaele Carrara (Valbrembana) mentre in campo femminile si è imposta la mezzofondista finlandese Susanna Maria Saapunki (US Malonno) in 1h41’31” e con un vantaggio di 4’13” su Emmie Collinge (Alta Valtellina).

Seregno Gs Avis Novara Silvana

Stelvio Mapei: runners brianzoli alla 21 km in salita, le donne da top 10

Proprio nel settore femminile, battendo l’agguerrita concorrenza, ben dodici fondiste brianzole si sono inserite tra le top ten di diverse categorie e quattro sono tornate in sede con medaglie al collo. Innanzitutto nella 40esima edizione della Stelvio Mapei, ottima prestazione di quattro atlete dei Marciacaratesi di Carate Brianza iniziando da Giovanna Terraneo prima classificata nella categoria F45 in 2h07’44” e da Raffaella Colzani prima nella F60 in 2h39’46 seguita, in questa categoria, all’ottavo posto da Carla Colciago mentre nella F40 Elisa Girella ha chiuso in sesta posizione. Per i colori dei Runners Desio, Laura Giorgetti ha vinto l’argento nella F60, Laura Emilia Bertarelli si è classificata sesta nella F55 ed Emanuela Dagna, decima nella F60. Due atlete brianzole hanno vinto il bronzo, sono Daniela Riva (Daini Carate) nella F55 e Rita Gambarelli (Time For Run – Vimercate) nella F50. Piazzate tra le top-ten, Annunziata Gargano (Athl.Club Villasanta) quarta nella F45; Chiara Marica Novara (GS Avis Seregno) ottava nella F45, Giovanna Pizzi (GAP Lazzate) nona nella F 55.

Stelvio Mapei: runners brianzoli alla 21 km in salita, Franco Barzio primo nella M75

In campo maschile fari puntati su tre podisti dei Marciacaratesi: Ivano Carrozza quarto nella Cat.M55, Paolo Pusterla ottavo M50 e Nazzareno Mondello settimo M60. Inoltre tra i risultati conquistati dai podisti brianzoli brilla anche il primo posto nella Cat.M75 di Franco Barzio di Bellusco tesserato Atl.CTL3 Carnate.