Serie B, Venezia-Monza 2-0: disastri difensivi, sconfitta giusta

Secondo tempo 2-0

PARTITA FINITA Dopo dieci giornate di imbattibilità, il Monza perde il passo al Penzo, campo tosto, in cui non passa praticamente mai nessuno. Prestazione poco brillante. Nel primo tempo i biancorossi hanno le occasioni migliori, è vero, ma nei fatti è il Venezia a mostrare maggior spinta. Nel secondo la pressione lagunare si concretizza anche grazie agli svarioni della difesa, in particolare di Carboni. Brutto stop per la squadra di Bianco, che ora dovrà ripartire e farlo in fretta, già nel prossimo fine settimana, con la Carrarese, per poi iniziare a pensare al turno di Natale, un altro scontro diretto con il Modena.

93′ Ultime battute. Esce Sverko per Korac. Stroppa si tutela per gli istanti finali.

91′ Ammonito Petagna per una gomitata su Svoboda nel tentativo rusticano di provare a proteggere il pallone.

85′ Squillo di Galazzi con un esterno mancino dalla distanza che Stankovic alza in calcio d’angolo per evitare problemi.

83′ Esce Yeboah, praticamente imprendibile per tutto il match, rimpiazzato da Compagnon. Dentro anche Duncan, per dare fisicità agli ultimi minuti del centrocampo lagunare; prende il posto di Kike Perez, straordinario protagonista della serata.

80′ Ancora difficoltà in fase di costruzione, ancora una volta ci prova Kike Perez dalla distanza, ma buono per il Monza non prende la porta.

76′ Tentativo dalla distanza di Birindelli, niente di che, molto lontano dal bersaglio. Monza senza particolari spunti.

74′ Muove ancora le carte Bianco: fuori Izzo e Ciurria, dentro Lucchesi e Galazzi. Risponde subito Stroppa, con Fila per Adorante e Sagrado per Bjarkason.

70′ La partita è sempre in pieno controllo del Venezia, che gestisce i ritmi a piacimento e continua ad essere più pericoloso degli avversari. Per il Monza giusto un sussulto, con Paulo Azzi a tutta velocità sulla sinistra. Chiusura decisiva di Svoboda e calcio d’angolo.

65′ Altra fuga in avanti del Venezia, con Doumbia, cresciuto molto in questo secondo tempo, che serve Yeboah a pochi passi dalla porta biancorossa, ma l’ecuadoregno se la trova sul destro e angola troppo la conclusione.

63′ Azzi dal limite dell’area con un destro a giro che, dopo la deviazione, finisce di poco sopra la traversa. Solo calcio d’angolo e soprattutto nessun reale pericolo. Ancora nessun tiro nello specchio per la squadra di Bianco.

62′ Miracolo di Thiam per cercare di tenerla aperta. L’ex portiere del portiere della Juve Stabia salva a tu per tu con Doumbia.

62′ Cambi in campo, il Monza schiera i carichi pesanti: tocca a Petagna e Keita Balde, che rilevano Mota Carvalho e Alvarez poco protagonisti nei minuti trascorsi in campo

60′ Intervento spaziale di Izzo che riesce a fermare con la zampata giusta un pericolosissimo contropiede 3 contro 2 del Venezia.

58′ Traversa per Kike Perez, con un mancino potente e fin troppo preciso. Monza in bambola, serve una reazione diversa.

56′ GOL DEL VENEZIA Raddoppia Adorante dal dischetto, settima rete in questa Serie B per lui.

55′ Calcio di rigore per il Venezia. Carboni sbaglia il tempo, colpisce la caviglia di Yeboah.

53′ Cerca di riprendersi il Monza dal colpo a freddo, peraltro per trequarti auto inflitto. Già nel primo tempo la formazione di Bianco era andata in difficoltà sulla pressione degli avversari, ma in questo caso è proprio un regalo nel tentativo di aprire la manovra.

49′ GOL DEL VENEZIA Buca l’uscita palla il Monza. Carboni la mette a disposizione di Hainaut nel tentativo di andare da Colombo e involontariamente apre una voragine fronte porta per i padroni di casa. Kike Perez se la trova sul sinistro, dentro l’area e non deve far altro che scaricarla con potenza sotto la traversa, dove Thiam non può intervenire.

46′ Ricomincia il match, senza cambi

Primo tempo 0-0

FINE PRIMO TEMPO C’è intensità al Penzo, c’è voglia di far male all’avversario, non mancano i duelli e la fisicità. Le due occasioni principali sono sicuramente per il Monza con Mota Carvalho e Alvarez, ma le sensazioni migliori le lascia il Venezia, con grande corsa e qualche triangolazione interessante soprattutto sul fronte di destra.

45′ Un minuto di recupero

43′ Riprova a spingere il Venezia, lanciando in avanti addirittura Svoboda, per un inserimento centrale che si conclude con una respinta di Ravanelli a tutto corpo. Squadre che non si fanno complimenti, partita tecnicamente magari non pulitissima ma con diversi sussulti qua e là.

41′ Doppia enorme occasione per il Monza! La prima su invenzione di Izzo che lancia sul fondo Birindelli per un cross basso verso il centro sul quale Mota Carvalho arriva di pochissimo in ritardo. La difesa in qualche modo se la cava, ma respinge corto e allora arriva di gran corsa Carboni che se l’aggiusta per esplodere un mancino che sibila di poco oltre la traversa per un brivido prolungato sulla schiena dei tifosi veneziani.

38′ Ammonizione per Kike Perez, che stende Ciurria lanciato in ripartenza. Per il Monza il problema, al momento, è evitare di concedere spazi per gli inserimenti palla al piede degli avversari. Hainaut, Busio e Yeboah i più attivi in questo caso.

35′ Episodio sospetto nell’area del Monza. L’arbitro assegna la rimessa dal fondo, mentre i giocatori del Venezia si lamentano per un tocco di braccio di Ravanelli sulla conclusione ravvicinata di Adorante. Effettivamente il difensore monzese tocca il pallone con un braccio, ma in scivolata, tenendo l’arto a contatto con il terreno di gioco. Azione non punibile, anche senza revisione Var.

31′ Altra occasione per i biancorossi! Azzi scambia con Mota sulla sinistra e gira in mezzo un traversone interessante sul quale si avventa Alvarez, per un altro colpo di testa, ma anche questa volta la mira è imprecisa e Stankovic guarda il pallone uscire sul fondo. Dopo una ventina di minuti di pressione subita, il Monza ha trovato un paio di varchi nei quali infilarsi per infastidire i lagunari.

30′ Grandissima occasione per il Monza. Su una ripartenza i ragazzi di Bianco guadagnano un calcio d’angolo. Calcia Ciurria forte e tagliato, irrompe Mota sul secondo palo, ma l’impatto non è semplice, quasi tuffandosi a terra, e il pallone s’impenna oltre la traversa da posizione molto ravvicinata.

30′ Ritmi leggermente calati, ma il Venezia continua a mostrare maggior volontà di fare male. Gli arancioneroverdi sembrano un filo più freschi proprio in termini di condizione.

26′ Qualche dubbio sull’arbitraggio: punito spesso il Monza, che ci sta mettendo tanta aggressività, metro differente per il Venezia che ne sta quanto meno pareggiando fisicità e intensità.

23′ Fa vedere qualcosa anche il Monza, un mancino da venticinque metri di Ciurria che non va vicinissimo ai pali difesi da Stankovic, ma almeno è un tentativo.

19′ Si è abbassato nella sua metà campo il Monza, cercando di chiudere gli spazi e rallentare il Venezia. Non sempre è possibile, come nella discesa palla al piede di Svoboda, sulla quale deve intervenire Birindelli con la provvidenziale deviazione in un calcio d’angolo senza esiti.

14′ Giallo anche per Azzi, per un’entrata decisamente in ritardo e direttamente sulle gambe di Kike Perez.

12′ Caos in area del Monza. Attacca il Venezia, con ingresso dal lato destro grazie alla progressione di Hainaut, che arriva anche al tiro, però murato da Izzo

11′ Ammonito Colombo, il sostituto di Pessina in mezzo al campo

10′ Minuti decisamente più favorevoli per i padroni di casa, ora capaci di gestire con efficacia il possesso.

8′ Primi approcci anche per il Venezia. Dopo aver osservato l’inizio di partita degli ospiti, l’undici di Stroppa inizia ad affacciarsi agli ultimi venti metri brianzoli. Prova anche a concludere, con Yeboah, ma il mancino è lento e centrale, facile per Thiam.

3′ Fasi interlocutorie, anche se per ora è il Monza a tenere il pallone. La squadra di Bianco cerca di piazzarsi nella metà campo lagunare.

1′ Si comincia. Piccolo problema nel riscaldamento per il capitano Matteo Pessina, che non sarà della partita.

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2) Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Adorante. All.: Stroppa

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Colombo, Azzi; Ciurria, Mota Carvalho; Alvarez. All.: Bianco

Il pre-partita

Scontro diretto tra neo-retrocesse per il 16esimo turno di Serie B. Il Monza capolista viaggia in Laguna per la sfida al Venezia, una delle più complicate ma anche delle più interessanti di tutto il girone d’andata e dell’intero campionato. I biancorossi brianzoli non perdono da dieci gare, il Venezia di Stroppa invece è in netta risalita ed insieme al Palermo punta uno dei due posti per la promozione diretta. Infortunio dell’ultimo istante per Pessina, costretto ad uscire dagli undici titolari per un risentimento muscolare durante il riscaldamento.