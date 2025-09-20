Serie B, Monza-Samp: Keita out, Alvarez dall’inizio

Sabato alle 17.15, il Monza affronta la Sampdoria, in un match dal sapore di Serie A, categoria in cui si è giocato l’ultima volta. Ora però entrambe sono decadute, seppur abbiano più o meno chiari programmi di risalita. I biancorossi arrivano alla sfida dopo la sconfitta di Avellino, amara nel risultato e aggravata dalla contestazione riservata dai tifosi nel post-partita e nella nottata successiva, con tanto di striscione appeso fuori da Monzello a firma Curva Davide Pieri. Per i liguri invece sono addirittura quattro le sconfitte di fila, tutte le gare ufficiali della stagione, l’ultima con il Cesena, paradossalmente la più concreta tra le prestazioni offerte.

Le parole di Bianco

Così Paolo Bianco alla vigilia: «Ad Avellino è stata una partita molto strana, abbiamo avuto le occasioni per passare in vantaggio e poi pareggiare, ma non siamo riusciti a trasformarle. Lo dico, è una questione mentale. Per me le sconfitte non sono salutari, anzi, bisogna imparare e in fretta». Anche perché la sfida è complicata. «La Sampdoria è tutt’altro che la squadra adatta da incontrare in questo momento. Nelle quattro partite disputate non ha mai meritato di perdere. Non sono da zero punti in classifica, ne sono convinto. Noi, a prescindere dall’avversario dobbiamo tornare a fare quello che sappiamo». Per quanto riguarda la formazione, tanti recuperi e chance dall’inizio in attacco per Alvarez, già in gol nei minuti finali al Partenio. Assente invece Keita, bloccato da un problema muscolare nella rifinitura.

La partita sarà raccontata in live da Il Cittadino. Calcio d’inizio alle 17.15 all’U-Power Stadium