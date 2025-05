Dalla pasticceria di Cassina Amata al Colosseo in bicicletta, pedalando sulla via Francigena. È arrivata a destinazione la decina di ciclisti amatoriali, partiti giovedì 15 maggio da Paderno Dugnano destinazione Roma, attraverso la storica strada ciclabile e attraversando tutta Italia in sella alla due ruote. L’impresa è tutta di Paolo Galli e altri padernesi, che gravitano attorno alla “Pasticceria Reali“, gente appassionata di artigianato dolciario, ma anche di ciclismo.

Ciclismo: la cronaca di un’impresa memorabile

Il gruppo ha raggiunto Roma dopo le esperienze a Santiago de Compostela e nella Loira

Il gruppo è entrato a Roma nella giornata di venerdì 23 maggio, chiudendo un’altra impresa memorabile. Per il terzo anno consecutivo, il gruppo di cicloamatori in mountain bike ha dato il meglio di sé percorrendo lo Stivale, seguiti e assistiti da amici collaboratori in camper, che trasportavano vettovaglie e tutto ciò che è necessario per una settimana di pedalate con poche soste e tanta allegria. Due anni fa Galli e gli altri avevano iniziato quasi per scherzo facendo il cammino di Santiago, poi ci avevano preso gusto con il giro dei Castelli della Loira.

Ciclismo: da decidere la metà del prossimo anno

Quest’anno hanno deciso di raggiungere la capitale, dalla quale torneranno alla spicciolata ognuno per conto proprio, dopo essersi adeguatamente rifocillati e riposati dopo le fatiche della pedalata. E l’anno prossimo? Ancora non hanno deciso, ma ormai la porta è aperta e la volata è lanciata per questi padernesi con il pedale facile.