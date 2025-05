Monza-Empoli 1-3, le pagelle: Caprari inventa, Birindelli segna, il resto crolla

MONZA-EMPOLI 1-3 (1-0)

Marcatori: pt 30’ Birindelli, st 4’ Colombo, 6’ Viti, 14’ aut. Pizzignacco

MONZA (3-5-2) Pizzignacco 5; Carboni 6, Brorsson 5.5, Palacios 5.5 (10’st Caldirola 6); Birindelli 6.5, Zeroli 5 (10’st Mota Carvalho 6), Bianco 5.5 (34’st Sensi n.g.), Akpa Akpro 6.5, Kyriakopoulos 6; Caprari 6.5 (26’st Ciurria 5.5), Keita 5.5 (26’st Petagna 5.5). A disp.: Turati, Mazza, Lekovic, Urbanski, Castrovilli, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All.: Nesta 5.5

EMPOLI (3-4-2-1) Vasquez 6; Marianucci 5 (1’st Goglichidze 6), Ismajli 6, Viti 7; Gyasi 6.5, Grassi 6.5, Henderson 5 (1’st Colombo 7.5), Pezzella 6; Fazzini 6.5 (38’st Ebuhei n.g.), Cacace 6.5; Esposito 5.5 (25’st Anjorin 6). A disp.: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konate. All.: D’Aversa 7

Pizzignacco 5 Indeciso in un paio di situazioni, bucato dalla prepotenza toscana nella rimonta lanciata dall’ex Colombo

Carboni 6 Gioca a destra a piede invertito e non è facile, ma è bravo a contenere gli avversari, salva davanti alla porta e si fa vedere anche dall’altra parte

Brorsson 5.5 Meglio da centrale che da braccetto, ruolo in cui servono piedi e proposta offensiva. Uno che può far parte della rosa del prossimo anno

Palacios 5.5 Gara disordinata in apertura del possesso, seppur il vero problema sia in marcatura, dove ancora non capisce bene dove posizionarsi (10’st Caldirola 6 Interventi aerei e uscite palla interessanti, dimostrando di essere ancora integro)

Birindelli 6.5 Grande corsa, sempre pronto a rompere la linea degli altri. Incursore al terzo gol stagionale, con vista su un mercato da possibile protagonista

Zeroli 5 Lento e prevedibile: il pallone non passa mai dalle sue parti, forse anche perché si fa poco vedere (10’st Mota Carvalho 6 Detta movimenti che i compagni non si fidano di esplorare)

Bianco 5.5 Motorino sempre acceso a tutto campo, con qualche errorino di troppo in uscita. Difetto che avrà occasione di migliorare durante una carriera che potrebbe anche proseguire, per lui, in Serie A (34’st Sensi n.g.)

Akpa Akpro 6.5 Attivo soprattutto in fase di recupero palla, con la consueta energia positiva al servizio del gruppo

Kyriakopoulos 6 Ordinato e poco sollecitato da Gyasi, nell’unica occasione in cui non lo prende lui l’esterno empolese arriva fino in fondo

Caprari 6.5 Illumina con il filtrante che spinge in porta Birindelli, in generale è coinvolto e attivo. Sembra anche ritrovare un discreto stato di forma, a maggio inoltrato (26’st Ciurria 5.5 Poca intraprendenza, non cerca mai veramente la giocata)

Keita 5.5 Lascia il gol del raddoppio sul dischetto di un rigore in movimento in una gara di fatica ma ridotto rendimento (26’st Petagna 5.5 Qualche minuto, un paio di sponde da fermo)

Nesta 5.5 Quando subentrano le maggiori motivazioni degli altri, è difficile reggere l’urto in una gara comunque preparata degnamente. Anzi nella seconda parte del primo tempo, il Monza fa pure meglio, con discreto possesso e buone verticalizzazioni