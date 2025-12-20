Monza-Carrarese 4-1, le pagelle: Birindelli vola, la squadra risponde

MONZA-CARRARESE 4-1 (2-0)

Marcatori: pt 9’ Birindelli, 44’ Delli Carri, st 10’ Birindelli, 29’ Distefano, 39’ Petagna

MONZA (3-4-2-1) Thiam 6; Ravanelli 6 (41’ st Bakoune ng), Delli Carri 7, Carboni 6; Birindelli 7.5, Obiang 6.5 (22’ st Colombo 6.5), Pessina 6.5, Azzi 6 (29’ st Capolupo 6); Ciurria 6.5, Keita 7 (22’ st Petagna 7); Mota Carvalho 6.5 (22’ st Alvarez 6). A disp.: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Izzo, Maric, Sardo, Galazzi, Bakoune. All.: Bianco 7

CARRARESE (3-4-2-1) Bleve 6; Ruggeri 5.5, Illanes 5 (1’ st Oliana 5), Imperiale 5; Zanon 5.5 (13’ st Bouah 6), Parlanti 5 (1’ st Distefano 7), Schiavi 6 (35’ st Rubino ng), Zuelli 6, Cicconi 5; Abiuso 5.5, Finotto 6 (13’ st Melegoni 5.5). A disp.: Fiorillo, Belloni, Bozhanaj, Calabrese, Sekulov, Hasa, Torregrossa. All.: Calabro 5

Thiam 6 Partita con diverse uscite alte, pochi tiri da parare e (quasi) tutti presi. Per poco non respinge anche Distefano. Sempre attento, ovvero quello che serve.

Ravanelli 6 Giornata in ufficio, perché dal suo lato la Carrarese non si affaccia mai e lui gestisce tutto nel migliore dei modi. (41’ st Bakoune ng)

Delli Carri 7 A parte una serie di anticipi puntuali e cattivi il giusto, ci mette anche quella foga giusta nel gol del sospirato raddoppio.

Carboni 6 Controlla le possibili folate di Finotto e guarda le spalle ad Azzi in una gara che rischiava di diventare scorbutica e invece si conferma in gestione.

Birindelli 7.5 Prima ancora di fare doppietta, è in una giornata in cui ara la fascia e fa venire il mal di testa agli avversari, tutti, non solo quello diretto. Andatevi a rivedere il primo gol: clamoroso!

Obiang 6.5 Lì in mezzo la Carrarese la butta sulla fisicità ma di certo non possono impensierirlo. Va in Coppa d’Africa con una vittoria, sperando che rientri in questo stesso stato di forma. (22’ st Colombo 6.5 Copre tutto il campo e si concede anche il lusso del primo assist da professionista mandando in porta Petagna per il gol che chiude la contesa)

Pessina 6.5 90 minuti da professore per il capitano che fa girare il pallone senza perdere tempo e senza manco accorgersi degli avversari.

Azzi 6 Non c’è neanche bisogno di alzare le marce, in una serata in cui tutti gli altri si fanno notare, lui gioca la sua partita e tiene in apprensione la fascia toscana con la sola presenza (29’ st Capolupo 6 Minuti per assaggiare il campo, lui giovanissimo prodotto delle giovanili)

Ciurria 6.5 In una stagione in cui non ha ancora trovato il gol, sceglie l’assist per Birindelli anche se sarebbe da solo davanti alla porta. Generoso e uomo squadra, come sempre.

Keita 7 Nel primo tempo fa ammonire mezza Carrarese sgasando a tutta velocità. Si capisce che è una giornata positiva e infatti fa la differenza. (22’ st Petagna 7 Ingresso prorompente per il centravanti e seconda rete stagionale, con un minutaggio davvero esiguo certamente un momento incoraggiante per il finale di carriera)

Mota Carvalho 6.5 Illanes riesce a malapena a prendergli la targa, provoca diverse apprensioni alla difesa e costruisce da solo il gol del 3-0: il Mota che tutti vorrebbero sempre vedere. (22’ st Alvarez 6 Si rivede anche sotto porta, pronto a prendersi la seconda parte di stagione crescendo di forma)

Bianco 7 La sua squadra entra in campo con le idee chiarissime e la foga dei giorni migliori. Mette tutti nella pentola a pressione e merita una vittoria ampia e ben costruita.