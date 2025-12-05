Il mondo dello sport brianzolo avrà un nuovo punto di riferimento: la consulta provinciale che prenderà forma nei prossimi mesi. La nascita dell’organismo è stata sancita giovedì 27 novembre dal consiglio provinciale che ha accolto all’unanimità la proposta presentata da Giuseppe Azzarello, esponente di Fratelli d’Italia con la delega all’edilizia scolastica e agli impianti sportivi.

Consulta dello sport di Monza e Brianza: gli obiettivi

«La consulta – spiega – permetterà di mettere in rete tutte le società, di avviare iniziative comuni di promozione delle diverse discipline, di programmare giornate dedicate alle singole specialità ed eventi speciali come, ad esempio, un galà in cui venga dato risalto alle nostre eccellenze e ai risultati ottenuti». La sua istituzione rappresenta la risposta della Provincia alle esigenze espresse dalle realtà del territorio, in particolare le più piccole: «Negli ultimi anni tante associazioni hanno lamentato la carenza di comunicazioni nel loro settore – prosegue Azzarello – ho pensato a questo progetto in occasione delle Giornate dello sport organizzate a giugno in autodromo dal Comune di Monza. La consulta permetterà di far conoscere anche le discipline meno praticate e di sfruttare al meglio le palestre attualmente sotto utilizzate».

Consulta dello sport di Monza e Brianza: le palestre

L’obiettivo dei promotori è quello di renderla operativa dai primi mesi del 2026: il primo passo spetta ai comuni che dovranno comunicare alla Provincia l’elenco delle realtà attive nelle loro città in modo da creare una pagina dedicata sul sito web dell’ente brianzolo. I primi membri effettivi dell’organismo saranno i rappresentanti dei comuni che ospitano gli istituti superiori che, con i loro impianti, rientrano nella sfera di competenza di via Grigna.