La Folgore Caratese aspetta il Renate per un test amichevole in via XXV Aprile

Lo stadio comunale XXV Aprile di Carate Brianza ospiterà lunedì 8 agosto, con fischio d’inizio alle 17.30, un test amichevole tra Folgore Caratese e Renate. Il costo del biglietto per gli spettatori che vorranno assistere alla partita è di 5 euro.

Folgore Caratese: pareggio nella prima uscita con l’Arconatese

La formazione della Folgore Caratese, scesa in campo contro l’Arconatese (foto di Mirko Ferrario, dalla pagina di Facebook della Folgore Caratese)

Per la formazione di casa, si tratterà della seconda uscita in questa fase di preparazione al prossimo campionato di serie D, dopo quella di giovedì scorso, sempre in casa, contro l’Arconatese, terminata con un pirotecnico 2-2. Sotto dopo appena 2’, sulla scorta del gol realizzato da Ferrandino, i brianzoli hanno rimontato grazie ad una doppietta di Pinotti, che al quarto d’ora ha insaccato un rigore, conquistato da Valsecchi, e poi ha realizzato con un gran tiro dalla distanza. Nella ripresa, gli ospiti hanno impattato all’11’ con Silvano.

Renate: dopo due sconfitte, si cerca il primo acuto

Il Renate al lavoro nella fase di riscaldamento della gara a Zingonia contro la Primavera dell’Atalanta (foto dalla pagina di Facebook della società)

Per il Renate, che sarà tra i protagonisti del girone A del torneo di serie C e che ha appena ufficializzato l’ingaggio dallo Spezia di Lorenzo Colombini, terzino sinistro classe 2001, arrivato in prestito, l’appuntamento a Carate Brianza sarà la terza gara da quando sono cominciati gli allenamenti. Nelle due precedenti, gli uomini di Dossena hanno rimediato altrettante sconfitte, prevedibili in questa fase della stagione per i carichi di lavoro pesanti, contro la Primavera dell’Atalanta (0-1) ed il Monza (0-4).