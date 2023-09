Gp del Giappone: Verstappen torna davanti a tutti nelle libere

Da Singapore a Suzuka: la Formula 1 si sposta in Giappone per il secondo weekend di fila all’insegna dei motori. Sulla pista nipponica, sin dallo svolgimento delle prime prove libere del venerdì Red Bull torna a essere la protagonista dopo un weekend da dimenticare, con Verstappen che domina entrambe le sessioni dando tre decimi alla Ferrari di Charles Leclerc e mezzo secondo alla McLaren di Lando Norris.

Gp del Giappone: giovedì dedicato alle api grazie a Vettel

Con l’arrivo al tracciato dell’ex-pilota Sebatian Vettel, nella giornata di giovedì la griglia è stata impegnata in opere sociali, come costruire un villaggio per le api in prossimità del tracciato; Daniel Ricciardo invece è ancora latitante dopo l’operazione al polso: al suo posto in AlphaTauri, anche questo weekend, correrà Liam Lawson.

Gp del Giappone: le prime libere riportano davanti la Red Bull

Il weekend di Suzuka si apre quindi con Verstappen davanti a tutti (mentre Perez, sembra ancora avere diversi problemi). Le Ferrari, in top 5 in entrambe le sessioni sembrano essere convincenti sul passo gara, ma il nemico da battere per la pole position sembra essere sempre super Max. L’olandese infatti inaugura una lineare prima sessione di libere, senza incidenti o bandiere, disputata alle 4.30 ora italiana, concludendo con un giro veloce di 1:31.647. Dietro al Campione del mondo, Carlos Sainz a +0.626s, Norris e Leclerc.

Gp del Giappone: Ferrari vicine alla testa, le qualifiche sabato alle 8

Per la seconda sessione di prove libere, durata meno del previsto a causa di una bandiera rossa provocata da Gasly andato in barriera, è sempre Verstappen a dominare, mentre dietro di lui vi sono Leclerc, Norris e Sainz (con fondo nuovo). La costante presenza delle due Ferrari così vicine alla testa della classifica lascia ben sperare per le qualifiche di sabato 23 settembre in programma per le 8, e per la gara di domenica che prenderà il via alle 7 del mattino ora italiana.