Frosinone-Monza 0-1, le pagelle: Azzi vola, Ravanelli sigilla la porta

FROSINONE-MONZA 0-1 (0-1)

Marcatore: pt 38′ Keita

Frosinone (4-2-3-1) Palmisani 6.5; A.Oyono 5 (33’st Cichella 5.5), Calvani 5.5, Monterisi 6 (1’st J. Gelli 5.5), Bracaglia 6.5; Calò 6.5, Koutsoupias 5.5 (25’st Vergani 5.5); Ghedjemis 6, Grosso 6, Masciangelo 5.5 (13’st Zilli 6); Raimondo 5.5 (13’st Kvernadze 5.5) A disp.: Sherri, Pisseri, O. Oyono, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon. All.: Alvini 6



Monza (3-4-2-1) Thiam 6.5; Izzo 6.5, Ravanelli 7, Carboni 6; Birindelli 6.5 (38’st Brorsson n.g.), Obiang 6 (25’st Zeroli 6), Pessina 6.5, Azzi 7; Colpani 6 (13’st Petagna 6), Keita 7 (25’st Caprari 5.5); Mota 5.5 (13’st Ciurria 5.5). A disp.: Pizzignacco, Lucchesi, Maric, Delli Carri, Colombo, Bakoune, Capolupo. All.: Bianco 7

Thiam 6.5 Va a terra come una pantera sulle migliori occasioni dei padroni di casa e sventa ogni pericolo. Da rivedere su qualche uscita alta fuori tempo e su un paio di rilanci alla bell’e meglio

Izzo 6.5 Puntuale nelle chiusure, dal suo lato non passa nessuno

Ravanelli 7 Eccezionale in anticipo, leva Raimondo dalla partita e ha anche tempo per andare ad aiutare i compagni. Le prende tutte

Carboni 6 Si disimpegna con profitto, in un match in cui il compito principale è raddoppiare su Ghedjemis nell’uno contro uno su Azzi

Birindelli 6.5 Spinge con continuità, ma questa volta lo aspettano e non sempre è facile fare breccia, però continua a crederci e alla fine le sue incursioni sono preziose per sbilanciare e stancare gli avversari (38’st Brorsson n.g.)

Obiang 6 Ordinato in mezzo al campo, perde pochi palloni, non può essere incisivo in avanti per condizioni fisiche non eccellenti. Rimane comunque dentro per oltre un’ora di piena sostanza (25’st Zeroli 6 Come sempre in questa Serie B il suo ingresso è positivo; ci mette corsa e occupa tanto campo)

Pessina 6.5 Da lui partono le manovre ragionate del Monza. Probabilmente non è ancora pienamente operativo, perché sbaglia la misura di alcuni passaggi, ma difficilmente le scelte, quelle sono sempre di altra categoria

Azzi 7 Soffre un pizzico l’esuberanza di Ghedjemis quando lo lascia andare verso il centro, ma gli restituisce tutto con gli interessi dall’altra parte. Svernicia Oyono a ripetizione e crea presupposti per tante azioni pericolose dei brianzoli

Colpani 6 Organizza il gioco lì davanti, anche senza la brillantezza per saltare l’uomo, ma ne ha sempre addosso almeno due (13’st Petagna 6 No, non è più il Petagna capace di fare doppia cifra in Serie A, ma l’atteggiamento non è male, cerca di sbattersi e avrà qualche minuto in più, soprattutto in questa fase senza Alvarez)

Keita 7 È ovviamente un giocatore di categoria superiore, questa volta lo dimostra arrivando per primo nel momento più giusto e segnando il gol decisivo (25’st Caprari 5.5 Non incide nelle tante occasioni in ripartenza palla al piede che gli vengono concesse dalla difesa locale, un peccato)

Mota 5.5 La vedo poco e anche male, mai faccia alla porta, così è poco utile (13’st Ciurria 5.5 Spreca l’occasione per evitarsi ansie e patimenti nel finale, sicuramente uno come lui può fare di meglio nelle migliori condizioni)

Bianco 7 Una volta sbloccato il match con merito, la sua squadra crea una marea di occasioni offensive che avrebbero potuto chiuderlo. Il suo l’ha fatto, sono i giocatori che devono essere più cattivi negli ultimi metri. Rimane la convinzione che con Alvarez la partita sarebbe finita prima.