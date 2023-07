Formula 1, Verstappen in pole per la quinta volta consecutiva nel Gran Premio di Gran Bretagna

Ancora pole position per il campione del mondo Max Verstappen, che conclude le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna con un 1’26’’720, firmando la sua quinta pole position di fila. Seconda e terza posizione in griglia aggiudicate alle due McLaren, con Lando Norris a 0,241 secondi e Oscar Piastri a 0,372 secondi dal leader Max Verstappen. Un risultato sorprendente che valida gli aggiornamenti montati sulla macchina di Norris in Austria e riportati a Silverstone anche sulla macchina dell’australiano. Seconda fila deludente per il monegasco Charles Leclerc della Ferrari, che partirà dalla quarta posizione. «Sono felice degli step fatti -ha commentato il pilota del Cavallino ai microfoni di Sky-. Questo non vuol dire che sono ancora al livello in cui vorrei essere. L’obiettivo per la gara è quello di raggiungere almeno il secondo posto». Il compagno di squadra Carlos Sainz, tuttavia, è di poco alle sue spalle: quinto a 12 millesimi di ritardo. A seguire le due Mercedes, davanti alla Williams di Albon (vera sorpresa delle tre sessioni di libere), qualificata solo ottava, e alla Aston Martin di Alonso.

Q1: la Haas di Magnussen si spegne e la sessione viene sospesa

Il Q1 prende il via sotto una pioggia molto leggera. Nonostante molti team scelgano di scendere in pista con le slik, altre scuderie, tra cui la Ferrari, montano gomme intermedie, rientrando subito ai box per un cambio gomme dietro richiesta dei piloti. Una bandiera rossa interrompe la sessione a poco più di tre minuti dal termine: la Haas di Magnussen si è spenta poco prima della Vale. Resta comunque tempo per riprendere la sessione, tempo nel quale Verstappen riesce a danneggiare l’ala anteriore. A non passare al Q2 sono Perez, Tsunoda, Zhou, De Vries e Magnussen.

Q2: la pista migliora, con Alonso, Leclerc e Verstappen che danno battaglia

Il Q2 parte senza Bottas, fermo all’esterno della Luffield alla bandiera a scacchi, ma con la pista asciutta e un sole splendente. Con la pista in progressivo miglioramento si alternano al comando Alonso, Leclerc, poi Verstappen. Eliminati Hulkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant e Bottas.

Q3: Verstappen domina, Leclerc ha qualche rammarico

Verstappen domina l’ultima sessione di qualifica con un treno di gomme nuove: i piloti della Ferrari, in questo tentativo, hanno a disposizione solo gomma soft usata. Nonostante i giri da pole del campione del mondo, la sua prima posizione rischia di vacillare, avendo nel Q1 superato Russell in regime di bandiera gialla. «Ero sicuro di aver superato Russell senza le bandiere gialle -ha dichiarato Verstappen dopo la gara-: è successo prima che ci fosse il pannello acceso». A concludere in testa (provvisoriamente) è dunque l’olandese, seguito da due sorprendenti McLaren nella gara di casa. Via radio tutta l’amarezza di Leclerc: «La macchina era da pole».