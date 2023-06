Corsa: i brianzoli in gara col Club del miglio

Il mezzofondista Alessandro Berrini (Marathon Team Monza) si è posizionato al 16° posto quello più ragguardevole tra gli atleti brianzoli presenti al “l° Miglio Città di Codogno Sprint Challenge” e, con il crono di 5’14″08, ha stabilito anche il suo personal best in questa competizione.

Corsa: i brianzoli in gara a Codogno

Nella “Sesta Prova Club del miglio” disputata sulla nuova pista a Codogno, in provincia di Lodi, nella specialità che si corre sulla classica distanza del miglio, vinta da Geremia Taino (Atl.Casone Noceto) in 4’39″82 davanti ad Alessio Sposato (US Nervianese) 4’42″15, Berrini si è inserito nel gruppetto dei migliori. Alla gara sul miglio erano presenti altri atleti del Monza Marathon Team: Edoardo Villa ha ottenuto il 28° posto in 5’23″21 e Gaetano Vitellino il 41° in 5’35″44. Inoltre Marco Bianconi (Forti e Liberi Monza) si è classificato al 52° posto in 5’52″20 e Fabio Terragni (Pbm Bovisio Masciago) al 61° in 6’16″35.

Corsa: le gare giovanili

Nelle gare giovanili di contorno, sui 1000 cadette i primi quattro posti sono stati occupati da atlete Forti e Liberi Monza con Emma Locati prima in 3’37″96 davanti a Giulia Radeglia in 3’39″27, seguita da Jolanda Turati in 3’45″33 e da Bianca Berrini in 3’49″60. Nei 1000 cadetti assolo di Andrea Trocino (Forti e Liberi) che ha vinto in scioltezza in 2’48″48 davanti ad Alessandro Zarfino (Riccardi, 3’01″44) e Nicola Bonora (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana) 3’02″15; quarto posto per Alex Borgonovo in 3’05″28 e sesto per Marco Fosso in 3’09″13 entrambi della Forti e Liberi Monza come Massimo Riccardi (SM50) terzo nell’alto. Nel salto in lungo prestigiosa vittoria di Fabio Paquariello (Cat.Junior – Team-A Brugherio) con la misura di 5.90 nuovo PB (il precedente l’aveva stampato il 2 giugno di due anni fa in 5.87 allorquando gareggiava nella categoria allievi).