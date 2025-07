Finalmente la vittoria tanto sospirata e attesa dai dirigenti della Salus Ciclistica Seregno De Rosa è arrivata. A interrompere il digiuno ha provveduto Tommaso Zorzut che, dopo anni di attesa, ha trionfato al “Lombardia Giovani” per allievi. Nella gara di Costamasnaga, il giovane ciclista (classe 2008) friulano di origine ma residente a Milano città, ha vinto per distacco grazie ad un allungo nella parte conclusiva della corsa disputata sul percorso di 72 Km. L’attacco di Zorzut non ha lasciato spazio agli inseguitori che hanno dovuto accontentarsi della seconda posizione che Andrea Corno (US Biassono) si è guadagnato regolando Simone Marconi (VC Sovico-Pool Cantù) e il resto del gruppo giunto al traguardo a una ventina di secondi.

«Zorzut ha rotto il ghiaccio, dopo il quinto posto a Rescaldina ora iniziamo a divertirci – ha detto Marco Moretto presidente della società – È stata una emozione fortissima rivedere i colori giallo-azzurri sfrecciare dopo una attesa durata quasi vent’anni. È una vittoria di tutto il gruppo, e premia il lavoro svolto dal direttore sportivo Stefano Ferrone».

Ciclismo: gli allievi in Friuli alle Fiumane

Per gli allievi in Friuli si è disputata “Le Fiumane”, impegnative corsa di quattro tappe conclusasi con il successo finale di Andrea Endrizzi (VC Città di Marostica) nella classifica finale Raffaele Armanasco (US Biassono) e Ivan Casabona (Pool Cantù Sovico GB Team) si sono inseriti rispettivamente al decimo e al 15esimo posto.

Ciclismo: tutti i titoli regionali dei campionati su pista

A Busto Garolfo esordienti e allievi maschi e femmine si sono sfidati per la conquista del titolo regionale lombardo nelle varie discipline della pista. Moltissime le squadre che hanno onorato questa manifestazione che ha dato indicazioni interessanti in vista dei prossimi Campionati Italiani su pista.

Ecco l’elenco dei campioni lombardi 2025 nelle varie categorie.

Inseguimento Individuale Allievi M e F: Riccardo Longo (US Biassono) – Sara Peruta (Scuola Ciclismo Verso l’Iride).

Keirin Allievi: Cesare Castellani (Gs Cicli Fiorin) – Martina De Vecchi (SC Cesano Maderno)

Madison Allievi: Samuele Matteini – Andrea Corno (US Biassono) – Anna Bonassi – Emma Occa (Fiorenzo Magni Brescia)

Madison Esordienti: Andrea Pierobon (Fiorin) e Lorenzo Iazzi (Madignanese) – Martina Pianta e Ingrid Corno (SC Cesano Maderno)

Omnium Esordienti: Lorenzo Iazzi (Madignanese) – Camilla Isorni (Fiorin)

Omnium Allievi: Matteo Maggioni (Ped.Senaghese) – Emma Colombo (SC Cesano Maderno)

Velocità Esordienti: Mattia Zorco (Corbettese) – Camilla Isorni (Fiorin)