Ciclismo, stagione su strada 2025: la Salus Seregno si presenta

Ciclismo: la Salus Seregno si presenta, in vista della nuova stagione su strada, all’Auditorium “Pierino Romanò”, in Piazza Risorgimento a Seregno, sabato 15 febbraio dalle 18. Sul palcoscenico i corridori, accompagnati dai tecnici, che gareggeranno nelle categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores. Un ritorno in grande stile per il glorioso sodalizio di Seregno tanto caro al compianto Giuseppe Meroni e che dal 2023 è presieduto da Marco Moretto.

Ciclismo, la juniores della Salus Seregno correrà su biciclette De Rosa

In particolare la squadra Juniores Salus Seregno correrà in sella a biciclette De Rosa, e sarà composta da otto corridori i quali saranno seguiti da Napolitano e Maggioni affiancati da collaboratori e accompagnatori in grado di garantire la partecipazione a competizioni di livello. Maggioni, tra l’altro, ha corso come professionista dal 1969 al 1977 ma soprattutto è stato una autorevole guida tecnica di diverse società e soprattutto della Vini Caldirola formazione composta da corridori professionisti e di caratura internazionale, fortemente voluta da Nando Caldirola.

Nell’Auditorium è prevista la presenza degli ex professionisti Alberto Volpi (attuale general manager della giapponese JCL Team UKYO), Alberto Elli, Danilo Napolitano, Enrico Maggioni, Gianni Motta, Giuseppe Citterio, Giancarlo Casiraghi e Massimo Santambrogio. Saranno inoltre presenti numerosi ex che hanno indossato i colori gialloblu della Salus Seregno tra cui Angelo Redaelli, Tiziano Rossi, Franco Brambilla, Marco Baro, Angelo Cattaneo, Cosimo Musciacchio, Giorgio Brioschi e Alvaro Longoni.