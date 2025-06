Ciclismo: Pedale arcorese e Sovico bene al Meeting giovanile di Viareggio

Momento magico per il Pool Cantù VC Sovico GB Team e soprattutto per Marco Gregori che ha vinto il campionato regionale dell’Emilia Romagna. L’allievo nella gara disputata a Vigolzone (Piacenza) sul percorso di 84 km, ha battuto allo sprint Edoardo Mini (Pol.Fiumicinese) e Leonardo Manfredi (Cavriago).

Residente a Caorso, Gregori ha centrato la terza affermazione su strada con una tattica accorta: «Sapevo che potevo fare bene e nell’ultimo giro in salita ho deciso di dare tutto per selezionare il gruppo. In volata, poi, ho atteso il momento giusto, sono uscito e ho vinto. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai tecnici e a tutti imiei compagni di squadra».

Ciclismo Sovico Gregori Marco al centro 2025 tra Edoardo Mini e Leonardo Manfredi

Ciclismo: a Rocca Canavese

A Rocca Canavese, sempre in una gara per allievi, Lucas Mirko Maffei, altro corridore del team brianzolo, si è classificato quarto nella gara vinta per distacco da Samuele Brustia della Vigor.

Ciclismo: in Lombardia

Importanti risultati sono arrivati anche da corse disputate in Lombardia dove erano presenti allievi brianzoli. A Bregnano, con in palio il titolo regionale vinto da Federico Profazio (Pedale Senaghese), Riccardo Longo (US Biassono) ha chiuso al nono posto. A Osio Sotto, dove il veneto Giacomo Dalla Pria (Faizanè CSZ Sandrigo) ha colto il terzo successo nella stagione, Manuele Riva (US Biassono) e Nicholas Ferrone (Salus Seregno – De Rosa) si sono classificati al sesto e al settimo posto.

Ciclismo: in trasferta a Viareggio

Nel Meeting Nazionale delle società giovanili, buone notizie sono arrivate inoltre da due squadre brianzole composte da corridori Giovanissimi. Nell’impegnativa trasferta a Viareggio la formazione del VC Sovico si è classificata al 27° posto e quella del Pedale Arcorese all’81mo della graduatoria finale composta da ben 194 Società.

Ciclismo: ancora Bracco

Infine nelle corse riservate alle ragazze esordienti 2^ anno, è da sottolineare la 14esima vittoria stagionale di Nicole Bracco: la talentuosa atleta della SC Cesano Maderno, a Cerbara Città di Castello (PG) ha battuto in volata Livia Rossi (Vangi) e la compagna di colori Martina Pianta.