La compagine gialloblù della Salus Ciclistica Seregno, in occasione del trofeo Città di Asola, ha festeggiato la conquista del terzo posto nel campionato regionale lombardo, categoria Giovanissimi, per società.

Ciclismo: la felicità e l’orgoglio del presidente Moretto

«Alla manifestazione hanno partecipato più di 400 tra atleti e atlete, che hanno animato tutte le gare disputate dai giovani ciclisti di età compresa tra i 7 e i 12 anni, presenti alla manifestazione organizzata dal Pedale Castelnovese, in rappresentanza di società provenienti da tutte le province lombarde -commenta Marco Moretto, presidente della Salus Ciclistica Seregno De Rosa-. Il risultato finale conferma che abbiamo imboccato la giusta direzione per favorire il rilancio del ciclismo, ma soprattutto di una società dalle nobili tradizioni come la Salus Ciclistica. Non era né semplice né tantomeno scontato e la presenza di tanti giovani ed anche l’entusiasmo che abbiamo registrato in questi mesi e soprattutto in questa edizione del campionato Giovanissimi ripaga l’impegno di tutti i dirigenti della società, dello staff tecnico, nonché dei corridori e delle loro famiglie».

Ciclismo: il successo ha arriso alla Feralpi Monteclarense

Ad Asola, la manifestazione si è svolta su un circuito di 1.450 metri, che gli oltre 400 atleti hanno ripetuto più volte suddivisi nelle tradizionali sei categorie, dalla G1 alla G6, sia per i maschi come per le femmine. In base ai risultati individuali sul podio finale del campionato sono salite, nell’ordine, Feralpi Monteclarense (punti 215), Asd Mazzano (punti 119) e Salus Ciclistica Seregno De Rosa (punti 116).