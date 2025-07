Sabato a Vannes, in Bretagna, tra il gruppo delle atlete, appartenenti a 26 team invitati al Tour de France Femmes e che si muoverà in direzione di Plulelec, ci saranno anche due atlete professioniste di Seregno: Maria Giulia Confalonieri per l’occasione capitana della squadra Uno X Mobility e Alice Maria Arzuffi con la maglia del team Laboral Kutxa Fundacion Euskadi.

Ciclismo: Confalonieri e Arzuffi al Tour de France Femmes, quando e come

In Francia, per il Tour Femmes è stato scelto il periodo 26 luglio – 3 agosto e, rispetto alle precedenti edizioni, prevede una tappa in più: quest’anno infatti vivrà nove giornate di corsa confermando una espansione in atto per una manifestazione che si è rapidamente imposta come il punto di riferimento del calendario mondiale anche per le donne professioniste. Tornando alle sue date originali dopo il distaccamento forzato dalla Grande Boucle maschile nel 2024 a causa dei Giochi Olimpici di Parigi, la quarta, nuova edizione della corsa targata ASO, partirà dalla Bretagna, per concludersi nelle Alpi, a Chatel, al termine di ben 1.165 chilometri e un dislivello complessivo di 17.240 metri.

Seregno Ciclismo Arzuffi Alice Maria 2025 al centro

Ciclismo: Confalonieri e Arzuffi al Tour de France Femmes, con le più grandi e Longo Borghini

Alla Grand Dèpart del Tour de France Femmes, ultima corsa a tappe della stagione, ci saranno al via fra tutte le più grandi, anche Demi Vollering (Fdj Suez), Kasia Niewiadoma (Canyon Sram) e Pauline Ferrand Prevot (Visma Lease a Bike) che non hanno corso il Giro d’Italia. In gara c’è anche Elisa Longo Borghini, che ha dichiarato di puntare alle tappe e non alla classifica, dopo aver vinto il Giro Rosa nel quale la Arzuffi aveva riattaccato il numero alla schiena interrompendo il lungo stop causato da un infortunio alla mano. Alice peraltro, ha chiuso al 62° posto nella classifica generale terminando tutte le tappe nel gruppo delle migliori.

Ciclismo: Confalonieri terza nella gara prima del Tour de France Femmes

Maria Giulia Confalonieri dopo aver effettuato allenamenti in altura a Livigno, nell’Alta Valtellina, è tornata a gareggiare a nei giorni scorsi dopo essersi portata Francia per verificare il lavoro svolto in Italia, ha preso parte al La Picto Charentase, gara in linea di 132,5 e, come da “consolidata abitudine” nella volata finale dove erano presenti tutte le migliori, si è classificata al terzo posto. La gara è stata vinta dalla polacca Dominika Wlodarczyk del Team UAE.