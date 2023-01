Calcio, il Seregno non va oltre il pareggio nello scontro diretto con il Varese

La striscia di sconfitte interne consecutive del Seregno si è fermata a quota cinque. Nello scontro diretto per la salvezza con il Varese, gli azzurri non sono però riusciti ad andare oltre uno spento 0-0, specchio di una partita bruttina, in cui a dominare è stata in particolare la paura di entrambe le squadre di commettere un passo falso. All’esordio sulla panchina del Ferruccio, il tecnico Stefano Di Gioia ha riconfermato l’impianto di gioco della precedente trasferta a Villa d’Almè, con Matteo Iurato di nuovo in campo, a sostegno dell’unica punta di ruolo Raffaele Ortolini, al posto dell’indisponibile Luca Santonocito.

Serie D: poche le emozioni nei 90′ di gioco

Il tecnico di casa Stefano Di Gioia a colloquio con l’arbitro nella ripresa

La gara, come detto, è stata tutt’altro che avvincente, con il primo tempo che è filato via senza note di cronaca. Nella ripresa, al contrario, qualcosa in più, anche se a dire il vero non molto, lo si è visto. All’11’, su corner di Matteo Iurato, il portiere ospite Leonardo Moleri ha mancato la deviazione, con Kevin Bright che, alle sue spalle, di testa non è riuscito a far carambolare la palla nel sacco. Tempo 1’ e Michel Panatti, con un diagonale, ha fatto correre un brivido lungo la schiena dello stesso Moleri. I biancorossi in questa fase hanno faticato oltremisura a costruire e solo nel finale hanno fatto sperare i loro tifosi, quando Luca Bonadeo, in tuffo, ha letteralmente tolto un cross dalla destra di Roberto Candido dalla testa di Marco Pastore, appostato ad un passo dalla porta avversaria.

Serie D: prossimo impegno a Brusaporto

Un momento della partita

Ora il calendario prevede come prossimo impegno per il Seregno la trasferta di domenica 29 gennaio, alle 14.30, sul campo del Brusaporto. È superfluo aggiungere che i brianzoli dovranno andare a caccia di un risultato pieno, per accorciare la distanza di quattro punti dal dodicesimo posto nella classifica del girone B del campionato di serie D, il primo che a fine torneo garantirà la permanenza nella categoria, senza passare attraverso i playout. Tre di questi punti sono figli delle penalizzazioni ricevute dalla società nelle ultime settimane.

Serie D: il tabellino del match contro il Varese

Una fase confusa a metà campo

Seregno-Varese 0-0

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Konatè, Magli, Bosco; Valtulini (30’ s.t. Pozzoli), Bright, Panatti, Eberini; Iurato (30’ s.t. Henin), Ortolini (40’ s.t. Silenzi). A disp.: Sala, Sordillo, Consonni, Santambrogio, Cappadonna e Goffi. All.: Di Gioia.

Varese: Moleri; Bardaro, Monticone, Boni; Foschiani, Mecca, Gazo, Malinverno (35’ s.t. Bigini), Pastore; Candido, Rossini. A disp.: Priori, Battistella, Settimo, Casamassima, Berra, Piccoli, Smalko e Salami. All.: De Paola.

Arbitro: Scarpati di Formia.

Note: ammoniti Konatè (S), Malinverno (V), Gazo (V), Monticone (V) e Foschiani (V), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 5-3 per il Varese. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.