Calcio femminile: seconda sconfitta consecutiva per il Real Meda

Continua il momento negativo per il Real Meda, che nella sesta giornata di ritorno del campionato femminile di serie C, girone A, ha incassato la secondo sconfitta consecutivo. L’Orobica Bergamo ha mostrato tutto il suo valore e le potenzialità, superando per 2-0 le bianconere brianzole. Gli “squali” locali hanno costruito il successo nel corso del primo tempo nel volgere di un minuto con le reti di Lazzari (33’) De Vecchis (34’), nonostante ciò le “black panters” non si sono demoralizzate e hanno continuato a lottare senza però mai riuscire a scalfire la retroguardia bergamasca. Nella ripresa il Real Meda ha proseguito a macinare gioco disputando anche un’ ottima prova ma senza incidere. Sul rettangolo di Arcene le brianzole hanno dimostrato maggior piglio e determinazione che nella gara interna contro l’Independiente Ivrea. Nonostante ciò la classifica è rimasta immutata e la posizione è sempre di grande incertezza in zona play out. Il Real Meda, se non vuole arrivare col fiatone a fine stagione e dover decidere le sue sorti alla roulette dei play out, dovrà cominciare a pensare seriamente che il tempo stringere e che le partite vanno giocate con più cattiveria e determinazione. E’ urgente un cambio di passo.

Calcio femminile: l’amichevole della Fiamma Monza

Fiamma Monza, invece, ha osservato un turno di riposo in campionato proprio perché il girone A è zoppa a quindici squadre. Le biancorosse però non sono rimaste ferme e hanno svolto una gara amichevole a Cislago contro le ragazze del primavera del Como persa per 3-1. “ Ho schierato tutte le seconde linee– ha precisato l’allenatore Agostino Zagaria- proprio per far loro acquisire minutaggi importanti e tenere deste e preparate per l’abbisogna. Ho visto delle cose interessanti. Il risultato non era importante, quello a cui tenevo era di osservare l’affiatamento e la loro condizione. Nella seconda parte del confronto ha mandato in campo anche qualche titolare e la partita ha cambiato un poco fisionomia tanto da siglare il goal della bandiera. Da martedì intensificherò gli allenamento in vista del difficile confronto col Pavia”.