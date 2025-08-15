Il comitato regionale lombardo della Figc ha diramato quelli che sono i gironi per la stagione 2025/2026 nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Tantissimi i cambiamenti clamorosi in ogni categoria, che hanno generato non pochi dubbi tra tifosi, ma anche tra gli addetti ai lavori dei vari tornei.

Calcio: il Seregno Fbc in un girone diverso da Vis Nova Giussano e Mariano

Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, questa è la composizione dei gironi A e B, nei quali sono state inserite le società brianzole, mentre nel girone C spazio a società con sede in città delle province di Cremona, Bergamo, Brescia. Girone A: Alta Brianza, Arcellasco Città di Erba, Arconatese, Ardor Lazzate, Besnatese, Caronnese, Legnano, Lentatese, Magenta, Mariano, Rhodense, Fbc Saronno, Sedriano, Sestese, Solbiatese, Vergiatese, Vigevano e Vis Nova Giussano. Girone B: Accademia Pavese, Calvairate, Assago, Baranzatese, Barona, Caravaggio, Fbc Casteggio, Cinisello, Cisanese, Codogno, Fanfulla, Fucina Muggiò, Lemine Almenno, Mapello Ponte San Pietro, Seregno Fbc, Tribiano, Tritium e Zingonia Verdellino. Tra le novità che hanno destato maggior scalpore, vi è quella che riguarda il Mariano, il Seregno Fbc e la Vis Nova Giussano: tutti e tre i comuni sono confinanti, eppure solo Mariano Comense e Vis Nova sono nello stesso raggruppamento, mentre il Seregno Fbc è stato catapultato in un girone impegnativo anche dal punto di vista chilometrico e del tempo di percorrenza necessario per raggiungere le varie destinazioni.

Calcio: Lentatese molto attiva sul mercato

In questi giorni è proseguito altresì nella sede della Lentatese il lavoro di costruzione della rosa dei calciatori, in modo da affrontare il campionato di Eccellenza con ambizione e concretezza. La società quindi ha annunciato l’arrivo di due nuovi innesti, entrambi provenienti dall’Afforese, società che prende parte al campionato di Promozione. Si tratta di Simone Pagni e Davide Lossani, profili diversi ma accomunati da qualità tecniche e duttilità. Simone Pagni, classe 2005, è un giocatore moderno, in grado di ricoprire più ruoli dal centrocampo in su. Cresciuto calcisticamente in contesti competitivi, ha collezionato ben 60 presenze e 9 reti in Promozione con la maglia dell’Afforese nell’arco delle ultime due stagioni. Un innesto giovane ma già con esperienza, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico guidato da mister Roberto Mastrolonardo. Accanto a lui arriva allo stadio Ottavio Bugatti di Lentate sul Seveso anche Davide Lossani, trequartista classe 1996, giocatore dotato di grande visione di gioco, tecnica e capacità di leggere le situazioni tra le linee. Reduce dall’esperienza all’Afforese, Lossani rappresenta un innesto di spessore, tesserato per aumentare la qualità e l’imprevedibilità nella trequarti offensiva.