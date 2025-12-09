Una vittoria importante per l’Aurora Desio contro la Bakery Piacenza chiusa 91 a 76. Una partita combattuta dove la Rimadesio cambia marcia nel secondo tempo.

Basket, Serie B: Aurora Desio, il primo tempo

Basket Rimadesio Stefano Conte 33

Un primo quarto sottotono che vede però la Bakery avanti grazie a Dore che sigla il 13 a 20 del settimo minuto. A seguire però salgono in cattedra Bartninkas e Conte, che chiudono il gap sul 22 a 22 del primo riposo breve. Ancora Bartninkas apre il secondo quarto (26-22) ma Piacenza, complice anche qualche pausa di troppo della difesa brianzola, ribatte colpo su colpo, riallungando sul 30 a 34. Una schiacciata di Tarallo apre il parziale di 9-0 chiuso con il dardo di Conte e Munari in lunetta dil 39 a 34. Piacenza non si arrende e con 5 punti di fila chiude la pausa lunga per 45 a 41.

Basket, Serie B: Aurora Desio, il secondo tempo

Al rientro sul parquet è appunto la Rimadesio a fare la voce grossa: in difesa si alza l’intensità e in attacco si trovano sempre buone soluzioni. Le giocate di Munari e Leoni spingono i bluarancio sul 56 a 47 di metà frazione. Il solito Bocconcelli riporta sotto Piacenza 57 a 55, ma nel finale di quarto ci pensaConte con due triple in rapida successione a ridare ossigeno ai suoi sul69-60 del trentesimo minuto. Nel quarto finale parte forte la Rimadesio che grazie a quattro punti di Conte e le giocate di Giarelli tocca il 75 a 61. L’Aurora si rilassa un attimo e Dore torna a martellare da 3 punti, producendoil 10-0 che riapre tutto sul 75 a 71 con poco più di 4 minuti da giocare.

La Rimadesio però non si scompone ed in uscita dal time out trova due buone soluzioni con Tarallo e Munari per riallungare sul 79 a 71. La quarta tripla di serata di Bocconcelli accorcia sul 79-74, ma è l’ultimo sussulto ospite perchè Conte sul ribaltamento di lato ne appoggia due al vetro e Giarelli chiude i conti sull’83 a 74. È Munari a mettere in ghiaccio la partita sull’86 a 74 che diventa 91 a 76 finale.

Basket, Serie B: Aurora Desio, domenica contro Fiorenzuola

Con questo successo la Rimadesio torna ad avere un record positivo con 8 vittorie e 7 sconfitte e mantiene la sua posizione di media classifica con un buon margine in questa fase della stagione sulla zona play out.

Domenica alle ore 18 i bluarancio saranno di scena a Castell’Arquato contro Fiorenzuola.