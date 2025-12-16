Basket femminile Serie B: Usmate vince e resta in scia con la vetta

Basket donne, Serie B: Usmate vince con autorità sul BFM e resta in scia della vetta mantenendo il terzo posto in classifica. La formazione brianzola ha chiuso i conti in meno di due quarti. Primo tempo maiuscolo per le gialloblù, con un gioco collettivo che valorizza le protagoniste di giornate, Carrara (7/14 al tiro, 6 rimbalzi) e Capra (4/5 dal campo, 4/4 ai liberi).

Attorno alla metà del periodo il tabellone stampa un eloquente 34-12 per le padrone di casa. Sul meno 12 a inizio ultimo quarto potrebbe riaprirsi qualche minima speranza per le ospiti ma due canestri di Gatti provvedono a richiudere la porta.

Usmate-1A Classe BFM Milano 62-49

Parziali: 21-10, 38-21, 48-32

USMATE: Passoni ne, Carrara 17, Savini 6, Sala S., Beretta 2, Laube 7, Capra 13, Ruisi 4, Moro S., Minelli 1, Milani J. 6, Gatti V. 6. All. De Sena.

BFM: Discacciati 3, De Gianni 7, Pastori 2, Zumaglini 11, Cestari 4, Carmeli 10, Dionigi, Fordiani, Malaspina, Cassani M. 8, Osmetti 4. All. Da Ros.