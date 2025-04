Atletica: a Seregno titoli regionali dei 10mila metri e di resistenza

Assegnati a Seregno i titoli regionali di corsa su pista. Nella manifestazione svoltasi sulla pista dello stadio Ferruccio sui 10.000 metri maschili, con in palio il titolo assoluto, a chiudere sotto la mezz’ora è stato il bresciano Francesco Alliegro della Libertas Unicusano Livorno e quindi non in lizza per il Campionato lombardo: a giocarsi l’oro è toccato a due atleti dell’Atletica Valle Brembana, Alain Cavagna e Manuel Togni, che hanno raggiunto il traguardo al primo e al secondo posto con i rispettivi crono di 30:09.26 e 30:11.11. Il 21enne Luca Andreis (Euroatletica 2002 – Paderno Dugnano) con 30:54.08 ha vinto il bronzo mentre Filippo Ba (GA Vertovese) di Correzzana è salito sul sesto gradino del “podio allungato” in 32:11.58.

Nei 10.000 metri femminili nei primi tre posti si sono insediati atlete del Cus Pro Patria Milano. Ha vinto il titolo assoluto Nicole Reina in 34:47.43, davanti a Silvia Oggioni (35:14.48) e Letizia Di Lisa (35:22.23).

Atletica: assegnati i titoli Allievi di 20 e 30 minuti di corsa

Il CUS Pro Patria Milano ha trionfato anche nel Campionato Regionale Allieve dei 20 minuti di corsa, con Asia Prenzato che ha percorso 5276 metri, oltre mezzo giro in più di Anna Martinelli (GA Vertovese), argento con 5025 metri; 4899 metri e medaglia di bronzo per Sara Aguti (Azzurra Garbagnate).

Nella giornata organizzata dalla 5 Cerchi Seregno è andato in scena anche il Campionato Regionale Allievi dei 30 minuti di corsa: Giordano Contigiani (Bernatese) si è imposto percorrendo 8755 metri superando Federico Terragni (PBM Bovisio Masciago) argento con 8629 metri e Andrea Lanzillotta (Atl. Bergamo) bronzo con 8582 metri; sesto posto per Carlo Falcinelli (Team-A Lombardia, Brugherio) con 7949 metri.

Atletica: i Campionati studenteschi delle scuole medie

Sempre sulla pista del “Ferruccio” lunedì la società 5 Cerchi in collaborazione con l’Ufficio Sport Comune di Seregno ha organizzato i Campionati Sportivi Studenteschi ai quali hanno partecipato 540 ragazzi delle scuole secondarie Manzoni, Mercalli, Don Milani e Sant’Ambrogio.