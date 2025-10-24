Artistica: Pro Lissone domina nella Gold 2, bene le brianzole

Brillante inizio di stagione per le squadre allievi Gold delle società Pro Lissone, Pro Carate, Casati Arcore e Sampietrina Seveso.

Artistica: Gold 2, Seveso quarta e quinta la Pro Carate

Nella gara disputata nel palazzetto di Carate Brianza, la Sampietrina ha schierato squadre in tutte le categorie. Nella Gold 2, quella composta da Diego Monticelli, Mattia Masatti e Gabriele Introzzi ha conquistato un buon quarto posto e ha preceduto di tre punti la Pro Carate presentatasi con Andrea Bestetti, Tommaso Carnio, Diego Colciago, Mathias Fiorillo e Nicholas Rini.

Ginnastica Casati Arcore da sinistra Barbato Siciliano Boi Valentina

Artistica: Gold 3

A seguire le sfide nella Gold 3 dove erano in pedana due squadre di Seveso: la prima, con Gabriele Cereda e Francesco Molteni, ha ottenuto il secondo posto mentre la seconda con i new entry Cristian Brescianini, Diego Zancuoghi e Diego Baroccini ha concluso al nono posto. Sul terzo gradino del podio è salita la squadra della Casati Arcore formata da Michele Barbato e Lorenzo Siciliano.

«Nonostante qualche piccola imprecisione dovuta all’emozione dell’esordio sono stati bravi», commenta l’allenatrice Valentina Boi che li ha accompagnati in campo gara. Importanti riscontri anche dalla Pro Lissone che con i giovanissimi Gabriele Masoni e Leonardo Simeti ha ottenuto un incoraggiante sesto posto.

Artistica: in Gold 2 protagonista la Pro Lissone, prima e settima

Nella Gold 2 la squadra 1 della Pro Lissone composta da Manuel Pastorello, Alessandro Mutti Alessandro e Achilles Mauhay, ha dominato la competizione conquistando il primo posto assoluto, al termine di una prova solida e di qualità. Ottima anche la prestazione della squadra 2 con Simone Valenti, Daniele Goffredo e Alessandro Campione che, alla prima esperienza in questo livello di gara Gold, ha chiuso in settima posizione. A guidare i ragazzi in pedana il tecnico Andrea Valtorta, con Carlo Nobili in giuria.

Artistica: podio brinzolo in Gold 1

Infine, nella categoria Gold 1, il podio è stato occupato da squadre brianzole. Sul primo gradino è salita la Pro Carate con Edoardo Casati, Nicolò Farina, Davide Fontana, quindi due formazioni della Sampietrina, la prima con Thomas Delon, Giacomo Piuri, Riccardo Castelli e Achille Donatiello ha conseguito un ottimo secondo posto, mentre un’altra con Andrea Bazzi, Lucas Langiu e Filippo Visentin, ha vinto il bronzo.