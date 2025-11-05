Artistica, Junior e Senior: Vazzola vince a Mortara, i brianzoli nella gara regionale

mportanti risultati sono stati ottenuti da ginnasti delle società Casati Arcore, Pro Carate, Pro Lissone e Sampietrina Seveso nella gara regionale, Zona tecnica Junior e Senior, andata in scena a Mortara.

Artistica, Junior e Senior: Casati Arcore

Per la Casati Arcore bene i ginnasti Junior 1, Federico Trionfo Fineo e Gabriele Penati che hanno chiuso al quinto e al sesto posto nel concorso generale, mentre tra gli Junior 2, Isacco Miotti ha ottenuto buoni risultati nelle specialità: tra cui il sesto posto al volteggio e il secondo alle parallele. Nei Senior, Daniele Perego ha chiuso decimo al corpo libero e al cavallo, mentre una caduta agli anelli ne ha compromesso la classifica e Alessio Villa non è riuscito a esprimere il suo potenziale agli anelli e al cavallo con maniglie. Infine Paolo Mollichelli si è distinto con un secondo posto agli anelli e alla sbarra, completando la gara con la 12esima posizione a parallele e al corpo libero, penalizzato da una scivolata.

Artistica, Junior e Senior: Pro Carate

Per i ginnasti della Pro Carate, prestazioni di notevole livello tecnico sono arrivate nell’All-Around dove tra i Senior ha prevalso Diego Vazzola su Manuel Berrettera (entrambi sono titolari della nazionale junior azzurra) dell’Artistica Brescia e nella junior 1 con Davide Scalvini terzo nella gara dove si è imposto il ligure Antonio Ghiglino (Andrea Doria). Nelle prove sui singoli attrezzi secondo posto di Matteo Fortuna alle parallele.

Artistica, Junior e Senior: Sampietrina Seveso e Pro Lissone

I ginnasti di Sampietrina Seveso e Pro Lissone hanno ottenuto i risultati più rilevanti nei singoli attrezzi. In particolare quelli della Sampietrina grazie a Ludovico Frigerio (Junior 1) per essere salito sul primo gradino del podio negli esercizi al cavallo e alla sbarra; quindi con i Senior Giacomo Arena primo negli anelli e sbarra e terzo al cavallo e con Tommaso Bulla primo sulle parallele e secondo nella sbarra.

Nel rendiconto della Pro Lissone spiccano nella categoria Junior 2, il terzo posto di Francesco Monguzzi al volteggio e il primo di Daniele Casartelli alle parallele.