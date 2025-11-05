Arcore Sport

Artistica, Junior e Senior: Vazzola vince a Mortara, i brianzoli nella gara regionale

Ginnastica Pro Carate Vazzola Diego sulla sbarra – foto Federginnastica

mportanti risultati sono stati ottenuti da ginnasti delle società Casati Arcore, Pro Carate, Pro Lissone e Sampietrina Seveso nella gara regionale, Zona tecnica Junior e Senior, andata in scena a Mortara.

Artistica, Junior e Senior: Casati Arcore

Per la Casati Arcore bene i ginnasti Junior 1, Federico Trionfo Fineo e Gabriele Penati che hanno chiuso al quinto e al sesto posto nel concorso generale, mentre tra gli Junior 2, Isacco Miotti ha ottenuto buoni risultati nelle specialità: tra cui il sesto posto al volteggio e il secondo alle parallele. Nei Senior, Daniele Perego ha chiuso decimo al corpo libero e al cavallo, mentre una caduta agli anelli ne ha compromesso la classifica e Alessio Villa non è riuscito a esprimere il suo potenziale agli anelli e al cavallo con maniglie. Infine Paolo Mollichelli si è distinto con un secondo posto agli anelli e alla sbarra, completando la gara con la 12esima posizione a parallele e al corpo libero, penalizzato da una scivolata.

Artistica, Junior e Senior: Pro Carate

Per i ginnasti della Pro Carate, prestazioni di notevole livello tecnico sono arrivate nell’All-Around dove tra i Senior ha prevalso Diego Vazzola su Manuel Berrettera (entrambi sono titolari della nazionale junior azzurra) dell’Artistica Brescia e nella junior 1 con Davide Scalvini terzo nella gara dove si è imposto il ligure Antonio Ghiglino (Andrea Doria). Nelle prove sui singoli attrezzi secondo posto di Matteo Fortuna alle parallele.

Artistica, Junior e Senior: Sampietrina Seveso e Pro Lissone

I ginnasti di Sampietrina Seveso e Pro Lissone hanno ottenuto i risultati più rilevanti nei singoli attrezzi. In particolare quelli della Sampietrina grazie a Ludovico Frigerio (Junior 1) per essere salito sul primo gradino del podio negli esercizi al cavallo e alla sbarra; quindi con i Senior Giacomo Arena primo negli anelli e sbarra e terzo al cavallo e con Tommaso Bulla primo sulle parallele e secondo nella sbarra.

Nel rendiconto della Pro Lissone spiccano nella categoria Junior 2, il terzo posto di Francesco Monguzzi al volteggio e il primo di Daniele Casartelli alle parallele.

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

