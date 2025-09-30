Artistica: exploit di Lara Clerici, l’atleta Gal nona agli Assoluti

Grande soddisfazione in casa Gal Lissone: la ginnasta Lara Clerici ha conquistato il nono posto nella specialità corpo libero nel Campionato Nazionale Assoluto disputato a Quartu Sant’Elena.

Il titolo, su due prove, è stato vinto da Giulia Perotti (Libertas Vercelli) con 28 punti; secondo posto per Emma Fioravanti (SG Milanese Forza e Coraggio) con 27.400 e terzo per Eleonora Calaciura (Juventus Nova Melzo) con 26.500 punti. Clerici, nella competizione individuale di più alto livello del calendario nazionale, con 24.900 punti si è posizionata al nono posto su un lotto di 27 ginnaste ammesse alla gara degli esercizi a terra.

Artistica: exploit di Lara Clerici, la soddisfazione del presidente Gal

«Il risultato conquistato da Lara rappresenta un importante riconoscimento del lavoro quotidiano svolto in palestra nonché l’impegno del nostro staff tecnico – commenta Christian Brenna, presidente della Gal Lissone – Il titolo nel corpo libero è stato vinto da Giulia Perotti, ginnasta accreditata di importanti risultati anche in ambito internazionale. Infatti nel 2023 è stata campionessa mondiale juniores negli esercizi a terra e nel 2024 campionessa europea junior delle parallele asimmetriche nonché al corpo libero. Lara, come ha dichiarato, alla Gal ha trovato un ambiente molto positivo. È allenata in palestra da Stefania Russo e Alberto Tolomini e soprattutto con i suoi risultati è un esempio per le altre giovanissime atlete presenti nel nostro organico. La sua performance, in questi assoluti, conferma la continuità del percorso intrapreso dal nostro settore tecnico negli ultimi anni».

Artistica: exploit di Lara Clerici, chi è

Lara Clerici, classe 2011, casa Limido Comasco da due anni si allena a Lissone. Grazie ai suoi risultati, nel periodo 27 luglio-2 agosto ha preso parte a uno stage svoltosi al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con coetanee provenienti da tutta Italia approfondendo nel contempo aspetti tecnici condividendo momenti di crescita sortiva personale.