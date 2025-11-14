Artistica, Campionato Gold: Casati Arcore e Gal Lissone

Fine settimana di emozioni e di risultati da incorniciare per diverse squadre brianzole impegnate nella gara di Campionato Gold – Zona Tecnica 2, andata in scena a Mortara dove peraltro erano presenti ben cinque squadre della Casati, tre della Robur et Virtus Villasanta (due Cat.3A, una Cat.3B); due ciascuno di Gal Lissone (una cat.Gold 2 e un Gold 3B), Sg Meda (una cat.3A, un’altra 3B), Pro Lissone (una 3A, un’altra 3B), Pro Carate (due Cat.3B), Ginnastica Artistica Judo Agratese (una 3A e un’altra 3B).

Ginnastica Casati Arcore Squadra Allieve Gold 1 – 3° Classificate Mortara

Artistica, Campionato Gold: le atlete impegnate

I risultai più importanti sono stati ottenuti dalla Casati Arcore: ben due squadre sono salite sul podio, confermando l’ottimo livello tecnico raggiunto dal gruppo. La squadra Gold 1, con Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Anna Tognali e Melissa Crivalli, ha conquistato un brillante terzo posto con esercizi precisi e curati su tutti gli attrezzi. Altrettanto importante la prova della squadra Gold 2, che con grinta e determinazione è salita sul podio: solo una settimana fa Marisol Petruzzetto, Bianca Crippa, Marta Aquinto, Emma Porrinetti e Martina Santochirico avevano chiuso al quarto posto, ma questa volta la voglia di migliorarsi ha fatto la differenza.

Ottimi riscontri anche per la squadra 2 di Gold 3A: con Margherita Manzoni, Sveva Lissoni, Erin Ripamonti e Viola Rizzardi si è posizionata al quarto posto. In pedana anche la squadra 1, che ha chiuso 18esima mostrando ordine e determinazione in tutti gli esercizi; nel livello Gold 3B è tornata in pedana una formazione che dopo uno stop a causa di alcuni infortuni ha chiuso in 27esima posizione. A fine gara, le allenatrici Sara Varisco, Irene Maffezzoli, Giulia Leone, Giulia Riva, Giorgia Leone e Valeria Perego hanno espresso tutta la loro soddisfazione.

Nella Gold 2 grande prestazione della Gal Lissone: la squadra con Vera Agostino, Caterina Ballabio, Sara Dei Rossi, Nicole Fiorentino, Cloe Morandi ha vinto la gara dopo un appassionante confronto con la Brixia Brescia. Un’altra squadra del team presieduto da Christian Brenna si è posizionata 14esima nella Gold 3B. In questa categoria spicca il quinto posto della Ginn.Art.Judo Agratese in pedana con Nina Bombiero, Camilla Brigada, Giulia Mandelli, Carolina Villa.