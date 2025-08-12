Amichevole, Monza-Inter 5-7 (dcr): Azzi pareggia allo scadere, ai rigori trionfano gli ospiti

Inter batte Monza ai calci di rigore 5-3. 7-5 calcolando il 2-2 nei 90′ di gioco.

Thuram GOL

Sardo PARATO

Acerbi GOL

Ganvoula GOL

Barella GOL

Galazzi GOL

Bastoni GOL

Obiang GOL

L. Martinez GOL

CALCI DI RIGORE

⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: Monza e Inter pareggiano 2-2. Ottima prestazione del Monza. Buoni segnali per mister Bianco in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Frosinone. Si va ai calci di rigore.

⚪🔴 89′ Pareggia a sorpresa il Monza con Sardo che imbecca Azzi che beffa in uscita Martinez. Gol all’esordio per l’esterno brasiliano classe ’94. MONZA 2 – INTER 2

⚽️⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAA!

⚫️🔵 86′ L. Martinez, lanciato a rete, spreca con Thiam che riesce a sporcare la conclusione ravvicinata dell’argentino.

⚫️🔵 85′ Tiro velenoso di Mosconi sul quale Thiam ci mette una pezza con i piedi.

🔄 84′ Quattro cambi nell’Inter: al posto di Asllani, Carlos Augusto, Darmian e Mkhitaryan entrano Mosconi, Cocchi, Bovo e Kamate.

⚫️🔵 77′ Triangolo sull’asse Mkhitaryan, Thuram e L. Martinez con la conclusione finale dell’argentino, blocca centralmente Thiam.

🔄 77′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Birindelli e Ciurria entrano Sardo e Martins.

🔄 73′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Lucchesi e Brorsson entrano Ravanelli e Delli Carri.

⚫️🔵 71′ Inter pericolosa con una volée di Asllani che sibila accanto all’incrocio dei pali.

🔄 68′ Cinque cambi nell’Inter: al posto di P. Esposito, Bonny, Susic, De Vrij e Luis Henrique entrano Thuram, L. Martinez, Bastoni, Pavard e Barella.

🔄 69′ Cambio nel Monza: al posto di Caprari entra Maric.

🔄 65′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Colpani e Pessina entrano Azzi e Galazzi.

⚫️🔵 64′ Ci prova Mkhitaryan da debita distanza con la palla che fa la barba al palo.

⚪🔴 62′ Staffilata di Ganvoula che viene deviata in angolo dalla difesa interista.

⚪🔴 60′ Si fa vedere il Monza con una bordata da fuori area di Pessina che non inquadra lo specchio.

🔄 59′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Izzo e Colombo entrano A. Carboni e Obiang.

⚫️🔵 57′ Inter arrembante: cross dalla sinistra di Mkhitaryan per l’inzuccata di Bonny col pallone che sorvola la traversa.

⚫️🔵 55′ Azione corale di marca nerazzurra: Pio Esposito finta la conclusione e apre a destra per Luis Henrique che mette al centro per il ben appostato Bonny che spreca a porta sguarnita.

⚫️🔵 52′ L’Inter passa in vantaggio: Asllani imbecca a destra Luis Henrique, il quale arretra la sfera per l’accorrente Darmian che colpisce verso la porta trovando la deviazione vincente col tacco di Pio Esposito. MONZA 1 – INTER 2

⚽️ GOL DELL’INTER!

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🧐 Totale spettatori: 12.921. Incasso € 213.042,00. Settore ospiti: 2.587. Incasso € 25.870,00.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza e Inter vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Il Monza ha disputato un’ottima frazione di gioco mostrando solidità e lavoro coordinato tra i reparti. La formazione di Bianco passa in vantaggio alla mezzora con Ciurria e subisce il pari al tramonto del primo tempo con un autogol di Birindelli.

⚫️🔵 46′ L’Inter perviene al pareggio con un gollonzo: traversone di Dimarco e Birindelli, nel tentativo di anticipare Sucic, spedisce di testa la palla all’angolino. MONZA 1 – INTER 1

⚽️ GOL DELL’INTER!

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

⚫️🔵 45′ Azione personale di Bonny che conclude da posizione defilata col mancino, palla che termina sull’esterno della rete.

🧐 Mota Carvalho out per infortunio dopo una forte contusione ricevuta sul capo.

🔄 42′ Cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho entra Ganvoula.

⚪🔴 33′ Il Monza è in vantaggio: cross dalla sinistra di Caprari a trovare Ciurria che insacca col piattone sinistro da ottima posizione. MONZA 1 – INTER 0

⚽️⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAA!

⚫️🔵 30′ Sull’out sinistro Dimarco imbecca Bonny che si destreggia e va alla conclusione con un destro a giro, palla a lato.

⚪🔴 22′ Punizione per i biancorossi dal limite dell’area con Caprari che colpisce la barriera. Sull’azione seguente è lo stesso Caprari a calciare di prima intenzione, devia in angolo la retroguardia ospite.

⚪🔴 19′ Buona trama del Monza con Birindelli che sgasa sull’out di sinistra e mette al centro, batti e ribatti e alla fine è Caprari a calciare verso lo specchio trovando la pronta ribattuta di Carlos Augusto, ex di giornata.

⚪🔴 17′ Punizione dalla trequarti di sinistra per il Monza che prende coraggio: Colpani scocca il tiro da posizione proibitiva, blocca facile J. Martinez.

⚫️🔵 13′ Punizione per gli ospiti, stavolta da posizione centrale: si incarica della battuta Dimarco, risponde bene Thiam che blocca la sfera anticipando il movimento sulla sua destra.

🧐 Fase di studio nei primi dieci minuti di gioco con l’Inter che prova ad affondare per vie centrali e il Monza che risponde a dovere chiudendo bene gli spazi finora.

⚫️🔵 3′ Punizione invitante per l’Inter nei pressi del vertice sinistro dell’area di rigore ma Asllani colpisce la barriera.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⚠️ Dirige l’incontro il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Biffi. Il quarto uomo è Calzavara.

Scelte Monza: partono dalla panchina gli ultimi tre acquisti del Monza, ovvero Ravanelli, Delli Carri e Azzi; parte dal 1′ Colombo accanto a capitan Pessina nella zona nevralgica del campo; in attacco Mota Carvalho è supportato da Colpani e Caprari.

Scelte Inter: ampio turnover in casa nerazzurra in tutti i reparti; il tandem d’attacco è composto dalla coppia Bonny-P. Esposito.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Thiaw; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Sorrentino, Azzi, Maric, Ravanelli, Obiang, Delli Carri, Sardo, Keita, Galazzi, Capolupo, Domanico, Ganvoula, Petagna, A. Carboni, Martins, Zanni. All. Paolo Bianco.

⚫️🔵 INTER (3-5-2): J. Martinez; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, Bonny. A disposizione: Sommer, Di Gennaro,Thuram, L. Martinez, Acerbi, Barella, Pavard, Kamate, Cocchi, Bovo, Re Cecconi, Mosconi, Bastoni. All. Cristian Chivu.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Amichevole di prestigio per il Monza di Paolo Bianco che martedì 12 agosto alle ore 21.00 all’U-Power Stadium ospita l’Inter di Cristian Chivu. La formazione brianzola si prepara ad affrontare il campionato di Serie B dopo tre stagioni disputate in Serie A e contro i nerazzurri potrebbero già esordire gli ultimi acquisti del mercato. Il DS biancorosso Nicolas Burdisso, difatti, ha piazzato altri tre colpi importanti per rinforzare la rosa: si tratta dell’esterno Paulo Azzi e dei difensori Luca Ravanelli e Filippo Delli Carri. I neoacquisti potrebbero già esordire nella gara contro l’Inter. Si tratta della sesta e ultima amichevole precampionato del Monza che inaugurerà ufficialmente la nuova stagione nei Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia quando affronterà il Frosinone di Massimiliano Alvini: appuntamento a domenica 17 agosto alle ore 18.00 all’U-Power Stadium.