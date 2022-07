Amichevole, cinquina del Monza sul Novara

Ad un primo tempo d’intensità, segue una ripresa in cui il Monza passa all’incasso e rifila cinque reti al Novara. Per questo fine settimana Stroppa divide le forze a disposizione: giocando sia sabato con il Novara che domenica con il Sangiuliano City (neo promosso in Serie C al pari dei novaresi), l’allenatore di Mulazzano di fatto separa la rosa in due. Con i piemontesi di mister Marchionni, il tecnico sceglie Di Gregorio in porta, Marrone, Paletta e Caldirola in difesa, Donati e D’Alessandro sugli esterni, Ranocchia, Barberis e Valoti da mezzali con la coppia tutta estro e rapidità composta da Caprari e Ciurria.

La cronaca del match

Proprio il fantino ex Pordenone apre le marcature su uno svarione della difesa ospite. I biancorossi occupano gli spazi avanzati per tutto il primo tempo, costringendo il Novara alla ripartenza. Naturalmente i piemontesi sono molto più indietro nella preparazione, cominciata una manciata di giorni fa. Ed infatti nella ripresa crollano, aprendo la via soprattutto sugli esterni. L’ingresso di Pedro Pereira è positivo; il portoghese regala assist vincenti e il Monza segna con Valoti su rigore, Caprari in azione personale, e ancora Ciurria e Valoti su appoggi ravvicinati dopo buona costruzione della manovra. Il test è positivo, soprattutto per l’intensità e per le proprietà di palleggio mostrate. Domani, biancorossi di nuovo in campo, con tutti quelli che oggi non hanno giocato. In questo la rosa extralarge, che andrà necessariamente sfoltita sul mercato, decisamente aiuta. In campo nuovamente domenica alle 17.30.