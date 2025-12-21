Il nuovo anno porta con sé una grande novità per il mondo del ciclismo amatoriale seregnese. Nel mese di novembre è stata formalizzata la fusione tra la Ciclistica Seregno e il GS Giacinto Santambrogio e, contemporaneamente, è stata costituita la nuova società con la denominazione Asd Ciclistica Seregno Giacinto Santambrogio e la nomina di un nuovo consiglio direttivo, presieduto da Angelo Santambrogio, fratello dell’indimenticato campione Giacinto Santambrogio, composto dal vice Sergio Canzi e completato dai consiglieri Claudia Santambrogio (figlia di Giacinto), Corrado Cattaneo, Domenico Cimmino, Franco Rossetti e Vincenzo Andreana, con l’incarico di tesoriere. Già definita l’affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana per il mese di gennaio 2026.

Ciclismo: le parole del presidente

«La fusione tra due storiche associazioni sportive -spiega il presidente-, da alcuni decenni presenti nella nostra città, innanzitutto ha come finalità quella di coordinare l’attività dei cicloamatori e garantire loro l’assistenza per praticare una disciplina sportiva praticata tuttora popolare. Della nuova associazione dilettantistica fanno parte una settantina di cicloamatori, di questi 44 arrivano dalla Ciclistica Seregno. Abbiamo definito il programma delle uscite che verranno effettuate nel prossimo anno, tra cui la partecipazione alla classica pedalata Tortona – Seregno, ma soprattutto ci raffronteremo con Norma Gimondi, figlia di Felice, un campione che ha scritto la storia del ciclismo».