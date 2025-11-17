Calcio Monza, con soli sette gol subiti ha la difesa migliore della Serie B

Il Monza è la squadra con la rosa di maggior valore, è anche quella con il monte stipendi più alto. Ha un gruppo solido di giocatori di Serie A e ha aggiunto al pacchetto i migliori ruolo per ruolo della categoria sotto prendendoli da recenti esperienze vincenti.

Ma se poi non riesci a tradurre tutto questo in campo, allora non conta nulla. In questo mister Paolo Bianco sta dimostrando di avere le idee chiare. Ha dato un’impostazione netta alla squadra sin dalle prime amichevoli estive, alla ricerca della sua identità. Possesso sì, ma finalizzato a trovare le soluzioni migliori nelle parti di campo migliori, abolendo lo sterile giro palla sulla trequarti difensiva.

All’inizio erano evidenti le difficoltà ad arrivare alla conclusione poi i numeri sono migliorati. Oggi il Monza è settimo per conclusioni totali e sesto per conclusioni nello specchio della porta. Sebbene il tasso di conversione (7%) sia ancora solamente nella media della categoria, la squadra ha fatto un balzo in avanti decisivo. Numeri che evidenziano ancora una volta di più l’importanza di un sistema difensivo da primato.

Calcio Monza, il portiere Thiam ha respinto un rigore e fatto 32 parate su 37 tiri nello specchio

Sì, perché dopo dodici giornate i biancorossi sono la miglior difesa per gol subiti, solamente sette, con sei volte in cui la porta rimasta inviolata, dunque nella metà delle partite. Nessuno come il Monza. Demba Thiam sta facendo il suo, con dati eccezionali. Un rigore contro, respinto; 32 parate su 37 tiri nello specchio; 46 uscite; 87% di passaggi riusciti. Si conferma tra i migliori portieri della categoria.

Davanti a lui Izzo, Ravanelli e Carboni stanno avendo un rendimento pazzesco. Il più costante è forse anche il meno atteso, l’ex Cremonese, ma sia in marcatura che in copertura è un riferimento e permette ai compagni di concentrarsi sul contributo offensivo, garantendo a Bianco di avere un’arma tattica fondamentale con le loro salite. Delli Carri è il primo di tutti gli altri, anche a Pescara ha dimostrato il suo valore. Brorsson e Lucchesi completano con affidabilità il reparto, insieme al giovane Domanico. È anche per questo che la difesa è dominante ed è anche così che il Monza si è andato a prendere il primo posto in classifica.