Pmi day 2024: studenti di Monza e Brianza a scuola di impresa

Gli alunni della scuola De Amicis di Lissone, del Comprensivo Fermi di Villasanta, della scuola media Urbani di Muggiò sono tra i 1.200 studenti coinvolti nel “Pmi Day” promosso da Assolombarda con Confindustria e arrivato alla quindicesima edizione. L’iniziativa in programma il 22 novembre fa parte delle attività legate alla “Settimana della Cultura d’Impresa” di Confindustria e, inoltre, della “Settimana europea delle PMI” organizzata dalla Commissione Europea.

Pmi day 2024: le aziende coinvolte

Il Pmi Day fa conoscere ai giovani il mondo dell’impresa attraverso visite guidate all’interno delle aziende e incontri tenuti dagli imprenditori stessi nelle aule scolastiche. Il progetto, pensato per rafforzare le connessioni tri giovani e mondo produttivo, coinvolge 26 aziende, 17 istituti scolastici e 46 classi.

Nella provincia di Monza e Brianza sono Giovanardi Spa e Nastrificio De Bernardi di Concorezzo, Tecnorobot e Virma Spa di Sulbiate.

Pmi day 2024: «Quest’anno il tema è “Costruire”»

«Assolombarda è impegnata, da sempre, a promuovere i valori propri della cultura d’impresa nel suo territorio – ha dichiarato Paolo Gerardini, presidente Piccola Industria di Assolombarda – Quest’anno, con il tema ‘Costruire’, vogliamo ispirare i giovani a porre le basi del loro futuro, coltivando competenze, consapevolezza e relazioni funzionali al proprio percorso scolastico e professionale. Crediamo fortemente che nelle scuole di oggi si trovino i talenti e gli imprenditori di domani: come Associazione, ci auguriamo, quindi, che essi, grazie pure all’iniziativa, possano imparare in che modo concretezza e ambizione, valori che contraddistinguono il fare impresa, possano contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Per Assolombarda, fare una impresa è cambiare, in qualche modo, la realtà: aprire le nostre aziende agli studenti significa, in quest’ottica, dimostrare come passione e impegno quotidiano possano generare, ogni giorno, innovazione e sviluppo tanto fondamentali per il futuro di tutti noi».