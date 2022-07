Mercato immobiliare, a Monza il record di chi compra casa per viverci meglio

Compravendite di abitazioni principali: Monza e Brianza, in Lombardia, con il 90%, detiene il primato, insieme a Mantova. E chi vende o compra una casa, in Brianza, lo fa sostanzialmente per migliorare la propria qualità abitativa, soprattutto dopo la pandemia e l’incremento dello smart working.

Mercato immobiliare, negli ultimi anni calati gli acquisti per investimento

In generale negli ultimi anni è calata la percentuale di chi acquista casa per investimento. Si tratta di un aspetto evidenziato da una analisi socio demografica di Tecnocasa su acquirenti e venditori del mercato immobiliare. A livello regionale la percentuale scende parzialmente (85,5%). Per la parte restante, il 12,3% gli acquisti è per investimento e nel 2,1% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza. Per quanto riguarda i proprietari nel 46,5% dei casi hanno venduto per migliorare la qualità abitativa, nel 39,3% dei casi per reperire liquidità e nel 14,2% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città.

Ad acquistare casa (soprattutto trilocali) sono nel 65% dei casi coppie e famiglie

In Lombardia il 65,1% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 34,9% dei casi si tratta di single. Nel 35,1% dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, seguiti subito dopo da acquirenti con un’età compresa tra 35 e 44 anni che compongono il 26,7% delle compravendite. La tipologia più compravenduta in Lombardia è il trilocale con il 39,1% delle scelte, seguito dai bilocali che compongono il 26,2% degli acquisti.

A Monza e Milano gli acquirenti dall’età più bassa, tra i 18 e i 34 anni

Monza e Milano sono le città dove l’età media degli acquirenti è più bassa, con quasi il 40% delle compravendite realizzate da persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni. Il dato va di pari passo con gli acquisti da parte di single che in questo caso vede Milano al secondo posto (48,7%). Per quanto riguarda le tipologie compravendute nella maggior parte dei capoluoghi prevale il trilocale, mentre a Milano, Monza e Varese al primo posto si piazzano i bilocali. Alta la percentuale di soluzioni indipendenti a Mantova e a Brescia.