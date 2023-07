Finage Consulting propone un workshop dedicato al mercato emergente dell’India

“Doing business in India”. è questo il tema del workshop dedicato alle opportunità del mercato indiano ed al supporto finanziario ai progetti di internazionalizzazione, che martedì 11 luglio si svolgerà a Milano, in via Barigozzi 24. A promuovere l’evento è stata Finage Consulting, società del Gruppo Change Capital, specializzata nella finanza agevolata, con la collaborazione di India Embassy in Rome, Invest India, Acces India Initiative, Winh Crossborder Business Consultancy ed infine Uja-Udyen Jain & Associates.

Finage Consulting: un’occasione per le piccole e medie imprese

L’appuntamento costituirà un’occasione d’incontro riservata ad una selezione di imprese con vocazione internazionale, tipicamente piccole e medie imprese, per approfondire le grandi opportunità di sviluppo del business nella penisola indiana, che è oggi la quinta economia mondiale. Il panel dei relatori comprende ospiti di assoluto rilievo, come l’ambasciata indiana a Roma, lnvest India (agenzia per la promozione degli investimenti), Acces India Initiative-All (agenzia per la promozione delle relazioni commerciali tra Italia ed India), Sace, nonché autorevoli esponenti della business community, impegnati nello sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia ed India.

Finage consulting: sotto la lente un mercato emergente

Nella giornata di lavoro saranno analizzate sia soluzioni e strumenti finanziari oggi disponibili, per rendere più sostenibili gli investimenti nel mercato emergente, con il più rapido tasso di crescita al mondo, sia le caratteristiche dei settori di maggiore interesse strategico per le imprese. Per iscriversi: https://www.finagegroup.it/tavola-rotonda-doing-business-in-india/. Il programma prevede alle 9.30 la registrazione dei presenti.