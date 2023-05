DELLORTO festeggia i suoi 90 anni di attività con un evento speciale nella sua sede

Novant’anni e non sentirli. DELLORTO, azienda con sede a Cabiate, ma con solide radici seregnesi, leader globale nella realizzazione di carburatori e di sistemi di iniezione elettronica, ha scelto il claim “Now it’s time to join the motion” per celebrare in modo adeguato il novantesimo anniversario della sua fondazione, con il movimento che costituisce un richiamo al motorsport, ma soprattutto alla continua evoluzione che ha caratterizzato i nove decenni sotto la lente d’ingrandimento. Dinamismo costante, crescita e ricerca tecnologica hanno del resto contribuito in modo tangibile a fare oggi di DELLORTO un’azienda moderna, sostenibile e totalmente integrata a livello produttivo, con un voto quotidiano di impegno, che è iniziato con i carburatori e che ora può vantare la produzione di sistemi di iniezione, corpi farfallati, centraline elettroniche e progetti sull’elettrificazione.

DELLORTO: “The Perfect Lap” ha coinvolto dipendenti, clienti e fornitori

Il claim scelto per il novantesimo

L’evento esclusivo per festeggiare i 90 anni DELLORTO lo ha proposto con “The Perfect Lap”, tra sabato 6 maggio e lunedì 8 maggio. Questo contesto è stato scandito da sei tappe, che hanno raccontato l’azienda, la storia, i successi e la sua attenzione al futuro, passando dal museo alla fabbrica, fino al motorsport. «Noi siamo il carburatore. Ma siamo più di un prodotto» è la filosofia di base, che dà spazio alla produzione, ma anche ad un insieme di valori e persone, con l’obiettivo di veicolare il proprio know-how ed il made in Italy al di fuori dei confini nazionali. L’appuntamento è stato volutamente strutturato su più giornate, con il weekend dedicato ai dipendenti ed ai loro congiunti, con cui la proprietà ha voluto festeggiare, ribadendo quel concetto di grande famiglia che è da sempre una peculiarità dell’ambiente di lavoro. Lunedì 8 maggio, infine, c’è stato spazio per clienti, fornitori e partner, con cui è stato condiviso il molto realizzato strada facendo nell’arco dei 90 anni di attività. A tutti è stata offerta la possibilità di effettuare un tour emozionante nella sede, che è partito dal museo ed è arrivato ai laboratori R&D, passando dal montaggio, dalla fonderia e dall’officina.