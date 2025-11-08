Confcommercio Brianza ha 80 anni: mostra e premiazioni

Una mostra che racconta il passato del commercio a Monza e Brianza e una premiazione per raccontare il suo presente: sono le iniziative con cui Confcommercio, l’associazione di categoria, domenica e lunedì, 9 e 10 novembre, celebra i suoi primi 80 anni.

Domenica 9 novembre (dalle 9 alle 13) sotto l’arengario di Monza (piazza Roma) sarà allestita una mostra fotografica che, attraverso le immagini delle imprese storiche, racconta il tessuto commerciale di Monza e Brianza che l’associazione presenta come “un breve viaggio, fra passato e presente, accompagnato dal ruolo di Confcommercio, con le quattro associazioni Alta Brianza, Monza e circondario, Seveso e Vimercate, nella crescita del territorio“. Ciascuna delle quattro realtà brianzola è rappresentata dalle foto delle attività storiche: “Luoghi che custodiscono la memoria economica e sociale e testimoniano la vitalità del commercio”.

Confcommercio Brianza ha 80 anni: i premi in Provincia

Nella mattinata del giorno dopo, ma solo su invito, sarà invece l’auditorium della Provincia ad accogliere proprio i negozi che contano su 80 anni di attività, che saranno premiati. Si tratta di 21 imprese che rappresentano i quattro “cantoni” del commercio brianzolo. Alla cerimonia con il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’arciprete di Monza monsignor Marino Mosconi.