Cna Lombardia, nasce la divisione per Turismo e commercio

È nato Cna Turismo e Commercio, costituito per promuovere l’universo delle piccole e medie imprese del turismo e del commercio in Lombardia. L’assemblea regionale ha eletto alla presidenza all’unanimità Eleonora Rigotti, che ha successivamente nominato un Comitato Esecutivo composto dai presidenti nominati sui territori.

Cna Turismo e Commercio: i protagonisti con la presente Eleonora Rigotti

L’organigramma, coadiuvato dai funzionari regionali Enrico Bindolini per la parte sindacale e Silvia Boccetti per quanto riguarda i rapporti con Regione Lombardia, è composto da Eleonora Rigotti, Presidente, Walter Carniato (CNA Varese), Andrea Gaudenzi (CNA Brescia), Luca Longa (CNA Lario Brianza), Edoardo Pivanti (CNA Milano) e Ilaria Ricci (CNA Pavia).

Cna Turismo e Commercio: la presidente Rigotti

La neo presidente, bresciana, ha premesso che questo traguardo è frutto di una volontà di CNA Lombardia che parte da lontano e precisamente dal 2015 quando Regione Lombardia ha iniziato a coinvolgere fattivamente le associazioni dell’artigianato al tavolo del Turismo e Commercio che fino a quel momento era precluso al mondo dell’artigianato.

“Dal 2015 ad oggi – ha spiegato Rigotti – abbiamo portato al tavolo la visione di complementarietà delle imprese che rappresentiamo che, seppur non occupandosi direttamente di ricettività, ben sappiamo quanto le nostre aziende siano complementari in una filiera lunga e diversificata come quella del Turismo. Abbiamo competenze, risorse ed energie per essere un interlocutore privilegiato, per ricercare finanziamenti regionali e nazionali, definire e co-gestire progetti di più alto valore aggiunto grazie al coordinamento di CNA Lombardia e la partecipazione di tutte le associazioni aderenti a CNA operanti ed attive sul territorio regionale, nell’ottica di un’articolazione della rappresentanza, che non deve mai diventare una frammentazione”.

Dieci milioni di visitatori che ogni anno visitano la Lombardia, dicono i numeri, che rappresentano “un potenziale enorme” con appuntamenti all’orizzonte come Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023 o le Olimpiadi invernali 2026”.

Cna Turismo e Commercio, il segretario Binda: “Rappresentanza per una grande filiera Made in Italy”

“Attraverso questo nuovo raggruppamento – ha sottolineato il segretario di CNA Lombardia, Stefano Binda – sarà data legittima rappresentanza a quelle imprese che ogni giorno lavorano per accrescere la capacità del sistema turistico di sviluppare nuove destinazioni e nuovi prodotti. Parliamo di una grande filiera Made in Italy che spazia dalle imprese ai liberi professionisti e che coinvolge in modo trasversale non solo l’artigianato artistico, l’enogastronomia, la moda, ma anche il manifatturiero tradizionale, il catering, le agenzie per il turismo e di viaggi, i laboratori di e di innovazione, le strutture ricettive, e i B&B, le guide turistiche, le imprese che operano per il trasporto persone”.