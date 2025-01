Brianza Restart, in Provincia doppio appuntamento di sviluppo inclusivo e sostenibile

La quinta edizione del Brianza Restart accenderà i riflettori sulle tematiche legate a quello che dovrebbe essere uno sviluppo inclusivo e sostenibile: la manifestazione lanciata dal 2020 dalla Provincia di Monza tornerà con un doppio appuntamento venerdì 24 gennaio e venerdì 31 gennaio 2025.

Brianza Restart, Santambrogio: «Momenti di confronto ricchi di contenuti e esempi pratici»

«Quest’anno – afferma il presidente brianzolo Luca Santambrogio – vogliamo proporre e condividere con gli stakeholder due momenti di confronto ricchi di contenuti e di esempi pratici che mostrino modelli positivi già in atto sul territorio: di inclusione e di sostenibilità è stato detto tanto, ma molto di più può esser fatto. In Provincia ce la stiamo mettendo tutta e in questo Restart racconteremo anche i progressi compiuti finora».

Brianza Restart, il programma di venerdì 24 gennaio 2025

Venerdì 24 gennaio i lavori inizieranno alle 9.30, nell’auditorium Egidio Ghezzi: sui progetti e sui servizi rivolti dalle istituzioni e dalle imprese alle persone con disabilità si confronteranno fino alle 13 i rappresentanti di realtà del terzo settore e di aziende tra cui Nokia, Specialisterne, McDonald’s, Castel, Rete Tiki Taka, Consorzio Csel, Project Automation, Smartlab Solaris Ambiente Lavoro, St Microelectronics, Micron Semiconductor. Durante la mattinata i relatori dovrebbero soffermarsi anche sulle crisi industriali aperte in Brianza che coinvolgono svariate centinaia di lavoratori.

Brianza Restart, il programma di venerdì 31 gennaio 2025

Venerdì 31 gennaio, dalle 9.30, gli esponenti delle aziende e di Assolombarda rifletteranno con i professionisti dell’ordine degli architetti e dei parchi sovracomunali Pane e Grubria attorno ad alcuni progetti di sostenibilità ambientale.

«Vogliamo capire – dichiara Santambrogio – se è possibile mantenere sul territorio i benefici delle compensazioni» previste dalle normative piuttosto che rischiare di disperderli in piani di riforestazione di paesi lontani che, oltretutto, potrebbero risultare difficilmente monitorabili.