Talenti del pianoforte crescono: Massimo Urban torna a Desio ed è già un grande

Il 4 aprile compirà 18 anni. Ma già a dieci Massimo Urban, grande talento del pianoforte, aveva capito a cosa avrebbe dedicato la vita: al pianoforte. Era ancora un bambino quando iniziò lo studio di quello che è considerato lo strumento romantico per eccellenza. Oggi, ancora 17enne ha già vinto 16 premi nazionali e internazionali. Lunedì 16 gennaio alle 21 tornerà a esibirsi nella sala del Circolo culturale Pro Desio (via Garibaldi, 81, Desio. Ingresso libero con prenotazione alla mail circoloculturaleprodesio@gmail.com).

Massimo Urban a Desio suonerà Chopin, Schumann e Liszt

Al pianoforte, Urban proporrà Les trois romantiques: un confronto ravvicinato tra Chopin, Schumann e Liszt. Un programma affascinante ma da far tremare i polsi, in particolare Liszt. Non a Massimo Urban. E’ soprattutto quando lo ascolti suonare che capisci che questo giovane adulto, dotato di una capacità interpretativa e di una sensibilità artistica uniche, appartiene già ora alla ristretta cerchia dei grandi. Dei veri grandi, ha anche una grande umiltà, che lo porta a non sopravvalutarsi e a non montarsi la testa. «Quando suono sono immerso nella musica, cerco di vivere e trasmettere ciò che la musica vuole raccontare. Quando sono io a comporre, punto a diffondere dolcezza, un pizzico di malinconia, di affrontare le emozioni dell’uomo a 360 gradi, ma cerco anche di far riflettere». ancora poco più che un bambino quando vinse il primo concorso, a Lovere.

Massimo Urban: sedici premi già vinti

Da lì, un crescendo di passione, esibizioni, riconoscimenti, vittorie. Su e giù per la Penisola, ma anche in Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Russia. Sotto la cura del maestro Vincenzo Balzani – uno dei più autorevoli pianisti e didatti italiani, «che è il mio riferimento sia culturale sia umano», sottolinea Massimo. «Tra le esperienze più significative – racconta – c’è anche e soprattutto quelle che ho fatto suonando in una orchestra, perché mi piace poter far parte, da protagonista, di una squadra». Così come ama non solo suonare, interpretare, ma anche comporre: «Ho composto un concerto per pianoforte e orchestra in tre tempi – racconta – e altri lavori, alcuni incompleti, perché voglio finirli e rifinirli nel tempo».

Massimo Urban: brillante studente del liceo classico Majorana di Desio

Il pianoforte è la sua vita: «Mi esercito almeno quattro ore al giorno e non mi piace guardare l’orologio». I suoi autori preferiti sono Chopin e Mozart. Gli piace studiare ed è uno studente brillante del liceo classico Ettore Majorana di Desio, dove frequenta il quarto anno.